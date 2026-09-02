レアル・マドリードのある選手が、ピッチ外で新たな打撃を受けた。スペインのメディアが飲酒運転の罪で有罪となったことを報じたもので、ちょうど2年半の禁錮刑を科される可能性のある別の裁判に臨もうとしている最中の出来事である。

これは、ディフェンダーのラウール・アセンシオに関する件で、彼は来週木曜日、故郷であるグラン・カナリア島で裁判の審理に臨む。この裁判は2023年夏にさかのぼる事件を背景としたもので、当時、レアル・マドリードのアカデミー所属選手数名が過ごした休暇中、あるビーチクラブで、2人の女性――そのうち1人は当時未成年だった――のわいせつな動画が明るみに出たものである。

アセンシオ自身は動画の撮影に関与しておらず、その内容にも映っていなかったものの、検察は彼が第三者にその動画を見せたとして訴追しており、これがプライバシー侵害に関する捜査開始につながった。

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スペインの検察は以前、このレアル・マドリードのディフェンダーに対し2年6か月と1日の禁錮刑を求刑したが、裁判は選手に有利な展開を見せる可能性がある。スペインの法律では、こうしたケースにおいて、2人の被害者が正式に謝罪を受け入れ、検察が訴追を取り下げれば、刑事責任を免れることが認められているためだ。

一方で、レアル・マドリードのアカデミー時代の元同僚3人――フェラン・ルイス、アンドレス・ガルシア、フアン・ロドリゲス――に対する裁判は継続している。彼らはアセンシオに向けられたものとは異なる容疑であり、被害者の宥恕に基づく訴訟取り下げの適用を受けることはできない。

アセンシオの問題はこの件だけにとどまらなかった。「マルカ」紙は、この選手が先日、グラン・カナリア南部での飲酒運転により有罪となったことを明らかにした。去る8月16日、彼が車を運転中に警察に停止させられたものである。

検査の結果、0.90mg/リットルのアルコールが記録され、これは許容される上限の約4倍に近い数値であった。その結果、彼に対して1万4400ユーロの罰金と8か月間の運転免許停止という判決が下された。

こうしてアセンシオは、新たな司法上の危機に直面することになった。彼を2年半にわたってピッチから遠ざける可能性のある、より古い裁判がまだ決着していない中での出来事であり、このレアル・マドリードのディフェンダーのピッチ外での将来には、大きな疑問符が付けられることとなった。

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