報道によると、世界的企業ヴィースマンとの提携により、バイエルン・ミュンヘンは2億5000万ユーロを得る。

同社は、アディダス（2002年に7700万ユーロで出資）、アウディ（2010年、9000万ユーロ）、アリアンツ（2014年、1億1000万ユーロ）に続き、ドイツのトップクラブにとって4番目の株主となる。これらに加え、筆頭株主はFCバイエルンe.V.だ。定款上、同団体は株式の70％を保有し続けなければならない。

暖房技術を専門とするヴィースマンは、当初5％に相当する株式を取得する。取引が増資に伴って行われるため、この持ち分は計算上、6.7％弱となる。他の3株主の持ち分はそれぞれ7.8％弱となる。

バイエルン、ウリ・ヘーネスらが名を連ねる監査役会を拡大へ

今回の取引に伴い、ヴィースマン社のトップ、マックス・ヴィースマン氏がバイエルンの監査役会に加わる見通しだ。ヘルベルト・ハイナー会長が議長を務め、かつてクラブで重責を担ったウリ・ヘーネス氏とカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏も名を連ねる同会は、現在の9人から10人に拡大される見込みだ。

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クラブが2018年から取引関係にある新株主について、ハイナー会長は「バイエルンと同じく、伝統、向上心、革新といった価値観を大切にしている」と語った。また、今回の動きは「バイエルン・ミュンヘンAGの株主構成を強化する」とし、「さらに、自己資本基盤が一段と大きく改善することで、絶えず変化する時代における行動の余地が広がる」と強調した。

マックス・ヴィースマン氏は「4代続く家族企業として、資本だけでなく、私たちの経営経験もこの協力関係に生かしたい。独自のアイデンティティを持ち、経済的に自立し、持続的に成功を収めるクラブとして、バイエルンが強くあり続けるために貢献したい」と述べた。

ヴィースマン氏は現在、FCバイエルン・ミュンヘンe.V.の諮問委員会のメンバーでもある。両者によると、新たな協力関係には「特に持続可能性、国際化、デジタル化の分野におけるプロジェクト」が含まれる。

ヴィースマンは40カ国以上で事業を展開し、中核となる産業部門で約6000人を雇用している。年間売上高は約20億ユーロ。同グループは長年にわたり、スポーツ分野にも積極的に関わっている。