レアル・マドリードのサポーターが移籍市場の動向に注目する中、スペインメディアは欧州を揺るがす可能性のある交渉を報じた。

スペイン紙『マルカ』によると、フランス人スターのマイケル・オリシはクラブ内での“夢”とされ、右サイドの課題解決とキリアン・エムバペとの相性が期待されている。

クラブはバイエルン・ミュンヘンに2億ユーロ超、最大2億2000万ユーロのオファーを検討している。

同紙によると、オリシはムバッピから強い支持を受けている。2人はフランス代表でも連係を示しており、直近では2026年W杯セネガル戦でオリシがムバッピにアシストを記録した。

ムバッペは試合後、ウリシのピッチビジョンと狭いスペースでの解決力のおかげで「一緒にプレーするのは非常に簡単だ」と絶賛した。

レアル首脳は、若さ、右ウイングの巧さ、大舞台での決定力を備えたオリシを理想的な補強と見る。

ただし、バイエルンが主力放出に難色を示すため、実現には中盤の選手1人の売却も検討される。

資金調達のため、フェデリコ・バルベルデやウリレン・チュアミニの売却が検討されている。2人は最近バルデピパスで内部対立が報じられファンから批判を受けたが、市場価値が高いため移籍金が期待できる。

現時点で公式交渉は発表されていないが、マドリードではオリシーの名が引き続き話題の中心だ。彼は今後数年のレアル・マドリードプロジェクトを完成させる「欠けていたピース」になるとの見方が強まっている。

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