著名なトルコ人記者ヤウズ・サブンジュオールの報道によると、トラブゾンはFWダルウィン・ヌニェスとの間で合意に達したという。もっとも、同選手の所属クラブであるアル・ヒラルとの複雑になり得る交渉は、まだ続いているようだ。

というのも、サウジアラビアの強豪クラブは昨年になってようやく、ヌニェス獲得のためにリヴァプールへ移籍金5300万ユーロを支払ったばかりだからだ。ウルグアイ代表FWとの契約は2028年まで残っており、それだけにアル・ヒラルが安値で手放したくないのは間違いない。どの程度の移籍金を求めているのかは、サブンジュオールの報道からは明らかになっていない。

一方で年俸面では、ヌニェスは昨季終了時点のスュペル・リグ3位クラブへ移籍するとなれば、一定の譲歩を強いられることになりそうだ。アル・ヒラルでは年間およそ1500万ユーロの手取りを受け取っているとされる一方、伝えられるところではトラブゾンスポルが提示できるのは最大でも年間800万ユーロだという。

ダルウィン・ヌニェスは今後、トラブゾンスポルでモハメド・サラーと共演するのか？

その一方で、アル・ヒラルはヌニェス売却に完全に前向きだという。 というのも、27歳のヌニェスは2月初旬、カリム・ベンゼマ加入後にあっさりと戦力外になったからだ。

サウジ・プロリーグの厳格な外国籍選手規定により、アル・ヒラルは国内リーグ用の登録メンバーから外国人選手を1人外さなければならず、その対象としてヌニェスを選んだ。FWは2月中旬までにAFCチャンピオンズリーグでわずか2試合に出場したのみで、現在は半年にわたって公式戦出場がない。それ以前には、アル・ヒラルでの24試合で9得点5アシストを記録していた。

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トラブゾンスポルへ移籍すれば、ヌニェスはよく知る著名な旧友と再会することになる。2022年から2025年にかけて、このウルグアイ代表FWはリヴァプールの攻撃陣でモハメド・サラーと並んでプレーしていた。そのサラーは、アンフィールドを去った後、最近になって移籍金なしで大きな話題とともにトラブゾンへ加入している。

トルコ北東部の名門クラブは、このエジプト代表と、そして場合によってはヌニェスを加えて、ガラタサライを筆頭とするイスタンブール勢を脅かし、2022年以来となるリーグ優勝を狙う考えだ。

また、トラブゾンスポルはヌニェス獲得のスキームとして、買取オプション付きのレンタル移籍を思い描いているようだ。アル・ヒラルがこれを受け入れるかどうかは、まだ分からない。

いずれにせよ、予想されるおおよその移籍金額に達した場合、ヌニェスは自身のキャリアを通じて支払われた移籍金総額の点で、史上9人目となる2億ユーロの大台突破を果たすことになる。そのためには少なくとも1600万ユーロが必要だ。これまで元リヴァプールFWのために支払われた移籍金は、合計1億8400万ユーロとなっている。