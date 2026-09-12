サンダーランドに所属し、かつてはリールでもプレーしたベルギー人トーマス・ムニエが、選手の価格の常軌を逸した高騰を批判し、移籍金の額はもはや選手の実力を判断する合理的な基準ではなくなったと強調した。これは、モロッコ人のアユブ・ブアディが1億ユーロでマンチェスター・シティへ移籍したことを受けての発言である。

ムニエは2024-2025シーズンにリールでブアディとともにプレーしており、このモロッコ人MFが持つ潜在能力をよく知っている。彼はためらうことなくその才能を称賛したが、同時に、イングランドのクラブが彼を獲得するために支払った巨額の金額と彼の価値を結びつけることは拒んだ。

ムニエは「フット・メルカート」が伝えた発言の中で、次のように語った。「アユブは素晴らしい選手だ。しかし、もはや金額について語る必要はない。なぜなら、移籍市場にはもう何の論理も存在しないからだ」

35歳のベルギー人選手はこう付け加えた。「ロバを2億ポンドで買うこともできれば、非常に良い選手を2000万で買うこともできる。もはや何の意味もない」

ブアディ、リールからマンチェスター・シティへ

移籍市場を批判する一方で、ムニエはブアディが称賛に値すると強調した。この若い選手がリールのトップチームに登場して以来、目覚ましい成長を続けているからだ。

ブアディはフランスのクラブのユニフォームで96試合に出場し、その後2026年ワールドカップでのモロッコ代表としての出場でさらに大きな注目を集めた。彼は同大会でモロッコが戦った6試合のうち5試合で先発した。

この活躍により、欧州の複数のビッグクラブがこの選手の獲得競争に参入した。その中にはアーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、バイエルン・ミュンヘンも含まれていたが、最終的にマンチェスター・シティが移籍を成立させた。

ブアディはリールにとって記録的な移籍となる1億ユーロでイングランドのクラブへ移籍し、その移籍金の額は選手価格の大幅な高騰を示す明確な一例となった。これこそがムニエが強く批判した点である。

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