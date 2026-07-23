このリストには、世界王者スペインの主力ウナイ・シモンとパウ・クバルシがいない。さらに、大会後にFIFAが表彰した3人のうち2人も欠けている。GKシモンは最優秀ゴールキーパー、CBクバルシは最優秀若手選手に選ばれていた。

この3人では、最優秀選手に選ばれたMFロドリのみが選ばれ、ファン投票は15.3％だった。

スペインからは左SBマルク・ククレジャ（22.5％）と右SBペドロ・ポロ（18.7％）も選ばれた。 延長戦の末0-1で敗れたアルゼンチン代表からは、DFリサンドロ・マルティネス（10.2％）と、8試合で8得点を挙げたリオネル・メッシが選出された。

FIFAドリームイレブン2026：最多得票選手は？

最も票を集めたのは、初出場カーボベルデのGKヴォジーニャで39.6%。同国はスペインと0-0で引き分け16強入りし、延長戦の末アルゼンチンに2-3で敗れた。

Getty Images

メッシに加え、ノルウェーのアーリング・ハーランド（5試合7ゴール、27.4％）とフランス代表で得点王のキリアン・ムバッペ（8試合10ゴール、通算22ゴールで歴代1位）がFWとして選ばれた。 ムバッペは29.8％で2位。

29％のベリンガムをわずかに上回った。両翼にはフランス代表MFオリゼ（18.9％）、中央にはバイエルンDFウパメカノ（14.9％）が名を連ねる。