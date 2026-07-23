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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

翻訳者：

2人の受賞歴ある世界王者がいない！2026年W杯公式メンバー発表に驚きの声

ワールドカップ
フランス
スペイン
パウ・クバルシ
ウナイ・シモン
キリアン・エンバペ

ファン投票で決定。米国、メキシコ、カナダ開催のワールドカップ「FIFAドリームイレブン2026」が発表された。

このリストには、世界王者スペインの主力ウナイ・シモンとパウ・クバルシがいない。さらに、大会後にFIFAが表彰した3人のうち2人も欠けている。GKシモンは最優秀ゴールキーパー、CBクバルシは最優秀若手選手に選ばれていた。

この3人では、最優秀選手に選ばれたMFロドリのみが選ばれ、ファン投票は15.3％だった。

スペインからは左SBマルク・ククレジャ（22.5％）と右SBペドロ・ポロ（18.7％）も選ばれた。 延長戦の末0-1で敗れたアルゼンチン代表からは、DFリサンドロ・マルティネス（10.2％）と、8試合で8得点を挙げたリオネル・メッシが選出された。

FIFAドリームイレブン2026：最多得票選手は？

最も票を集めたのは、初出場カーボベルデのGKヴォジーニャで39.6%。同国はスペインと0-0で引き分け16強入りし、延長戦の末アルゼンチンに2-3で敗れた。

Vozinha messiGetty Images

メッシに加え、ノルウェーのアーリング・ハーランド（5試合7ゴール、27.4％）とフランス代表で得点王のキリアン・ムバッペ（8試合10ゴール、通算22ゴールで歴代1位）がFWとして選ばれた。 ムバッペは29.8％で2位。

29％のベリンガムをわずかに上回った。両翼にはフランス代表MFオリゼ（18.9％）、中央にはバイエルンDFウパメカノ（14.9％）が名を連ねる。

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