宿敵ボルシアMGとのライン・ダービーを約1週間後に控える中、ティース・ダリンガとラグナー・アヘはともに負傷により途中交代を強いられた。両FWはさらなる検査のため、試合中にもかかわらずスタジアムを後にした。試合は2-2（前半1-2）で終了した。

ダリンガは前半の競り合いの後にピッチに倒れ込んだ。オランダ人FWは足をひねってしまい、プレー続行は不可能だった。

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代わって投入されたのはアヘだったが、その時間は長く続かなかった。途中出場から10分も経たないうちに、28歳は太ももを押さえた。ハーフタイム後にピッチへ戻ることはなく、ダリンガとともに病院へ向かっていた。

レネ・ワグナー監督の反応は？

レネ・ワグナー監督は「今どういう状態なのかを見極めなければならないし、もちろん最善の結果を願っている」と説明。「検査画像が何を示すかを待たなければならない」と続けた。38歳指揮官は、両センターフォワードがともに離脱する可能性について、まだ考えたくはないようだ。「今は2人とも無事であることを願っている。それ以外のことは、その時が来たら決めなければならない。まずは良い結果を信じている」

代表ウイーク明け、ケルンは10月11日（15時30分／DAZN）にホームでグラードバッハと対戦する。