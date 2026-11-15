後半の2得点で大勝を決定づける
ホイルンドはエスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガでの圧倒的な戦いをけん引した。序盤には本人に加え、ピエール＝エミール・ホイビュアとモハメド・ダラミーも好機を逃したが、アウェーチームは前半終了2分前についに先制する。ホイルンドのヘディングシュートをルベン・ディアスが手で触り、ホイビュアが約11メートルの位置からPKを決めた。後半開始4分、ホイルンドはミッケル・ダムスゴーが浮かせたパスをボレーで合わせ、ディオゴ・コスタの脇を抜く。その後、レナト・ヴェイガをドリブルでかわしてゴールに流し込んだ。
ストライカー、敵地での圧倒的な戦いぶりを擁護
75分には、途中出場のマティアス・イェンセンのクロスにヨアキム・アンデルセンが力強いヘディングで合わせ、ゴール上隅に突き刺した。ホームチームにとって事態はさらに悪化し、93分にはジョアン・ネヴェスのシュートをマッズ・ハーマンセンがはじいたこぼれ球を、ベルナルド・シウバが至近距離から押し込んだ。
試合終了後、TV2 に対し、ホイルンドは敵地で相手を圧倒したチームの戦いぶりは十分に評価されるべきだと主張した。「僕たちのパフォーマンスから評価を差し引くことはできないと思う。
「ポルトガルがワールドカップ決勝のような気持ちでプレーしていなかったというのは分かる。それでも、僕たちは欧州のトップ5に入る国を相手にアウェーで戦っているし、僕に言わせれば、彼らはグループの優勝候補でもある。僕たちは自分たちに大きな贈り物をした。相手の出来が良かったか悪かったかを話すつもりはない。自分たちへの贈り物だったんだ」
数字が浮き彫りにしたホームチームの決定力不足
前半から後半開始後まもなく見せた決定力に加え、ホイルンドはチーム最多の5本のシュートを放ち、デンマークのゴール期待値2.33のうち0.64を記録した。7本のパスをすべて成功させ、空中戦では7回中、チーム最多の3回に勝利。ダムスゴーとグスタフ・イサクセンもそれぞれ3度のチャンスをつくり、ダラミーは13回の個人対決で11回勝利した。
対照的に、ジョルジェ・ジェズスが懸念していたことが現実となった。新たな顔ぶれの攻撃陣は大きく停滞し、15本のシュートでゴール期待値はわずか1.26。そのうち0.39は、シウバが試合最後に放ったシュートによるものだった。先発のゴンサロ・ラモスはシュートを1本も記録できず、ジョアン・フェリックス、ペドロ・ネト、ブルーノ・フェルナンデスも各1本にとどまった。ホームチームで複数のシュートを放ったのは、途中出場のジョアン・パリーニャ（2本）とトリンコン（3本）だけだった。
準々決勝進出に迫るデンマーク
土曜日の勝利により、デンマークは最終節を前にネーションズリーグの決勝トーナメント進出に大きく近づいた。ブラガで準々決勝進出へ大きく前進したデンマークは、火曜日にホームで隣国ノルウェーと引き分けるだけでベスト8入りを果たす。一方、ジェズスはロナウド後の時代に厳しいスタートを切ったチームの決定力不足に、早急に対処しなければならない。