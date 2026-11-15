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デンマーク代表FWラスムス・ホイルンドは、土曜日にブラガで行われたネーションズリーグでの4-1の大勝について、ポルトガルが本来の力を発揮できなかったからにすぎないとの見方を退けた。元マンチェスター・ユナイテッドのFWは後半に2得点を挙げ、クリスティアーノ・ロナウドの代表引退後、ポルトガルにとって初の試合を台無しにした。

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後半の2得点で大勝を決定づける

ホイルンドはエスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガでの圧倒的な戦いをけん引した。序盤には本人に加え、ピエール＝エミール・ホイビュアとモハメド・ダラミーも好機を逃したが、アウェーチームは前半終了2分前についに先制する。ホイルンドのヘディングシュートをルベン・ディアスが手で触り、ホイビュアが約11メートルの位置からPKを決めた。後半開始4分、ホイルンドはミッケル・ダムスゴーが浮かせたパスをボレーで合わせ、ディオゴ・コスタの脇を抜く。その後、レナト・ヴェイガをドリブルでかわしてゴールに流し込んだ。

ストライカー、敵地での圧倒的な戦いぶりを擁護

75分には、途中出場のマティアス・イェンセンのクロスにヨアキム・アンデルセンが力強いヘディングで合わせ、ゴール上隅に突き刺した。ホームチームにとって事態はさらに悪化し、93分にはジョアン・ネヴェスのシュートをマッズ・ハーマンセンがはじいたこぼれ球を、ベルナルド・シウバが至近距離から押し込んだ。

試合終了後、TV2 に対し、ホイルンドは敵地で相手を圧倒したチームの戦いぶりは十分に評価されるべきだと主張した。「僕たちのパフォーマンスから評価を差し引くことはできないと思う。

「ポルトガルがワールドカップ決勝のような気持ちでプレーしていなかったというのは分かる。それでも、僕たちは欧州のトップ5に入る国を相手にアウェーで戦っているし、僕に言わせれば、彼らはグループの優勝候補でもある。僕たちは自分たちに大きな贈り物をした。相手の出来が良かったか悪かったかを話すつもりはない。自分たちへの贈り物だったんだ」

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数字が浮き彫りにしたホームチームの決定力不足

前半から後半開始後まもなく見せた決定力に加え、ホイルンドはチーム最多の5本のシュートを放ち、デンマークのゴール期待値2.33のうち0.64を記録した。7本のパスをすべて成功させ、空中戦では7回中、チーム最多の3回に勝利。ダムスゴーとグスタフ・イサクセンもそれぞれ3度のチャンスをつくり、ダラミーは13回の個人対決で11回勝利した。

対照的に、ジョルジェ・ジェズスが懸念していたことが現実となった。新たな顔ぶれの攻撃陣は大きく停滞し、15本のシュートでゴール期待値はわずか1.26。そのうち0.39は、シウバが試合最後に放ったシュートによるものだった。先発のゴンサロ・ラモスはシュートを1本も記録できず、ジョアン・フェリックス、ペドロ・ネト、ブルーノ・フェルナンデスも各1本にとどまった。ホームチームで複数のシュートを放ったのは、途中出場のジョアン・パリーニャ（2本）とトリンコン（3本）だけだった。

準々決勝進出に迫るデンマーク

土曜日の勝利により、デンマークは最終節を前にネーションズリーグの決勝トーナメント進出に大きく近づいた。ブラガで準々決勝進出へ大きく前進したデンマークは、火曜日にホームで隣国ノルウェーと引き分けるだけでベスト8入りを果たす。一方、ジェズスはロナウド後の時代に厳しいスタートを切ったチームの決定力不足に、早急に対処しなければならない。