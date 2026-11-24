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ラバトで行われたアフリカネイションズカップ2025決勝でモロッコを下し、セネガルを優勝に導くゴールを決めたパペ・ゲイェが、スポーツ仲裁裁判所（CAS）の裁定を受けて大きな喜びを表した。この裁定によりタイトルは同国代表のもとに戻り、大会王者をめぐる数カ月にわたる法的論争に終止符が打たれた。

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スペインのビジャレアルに所属するゲイェは、自身の公式インスタグラムでメッセージを発信し、「長い数カ月の待機を経て、何よりも大きな安堵を感じている。そして、2つ目の星がセネガルに戻ってくるのを目にして、大きな誇りも感じている」と綴った。

さらにゲイェはセネガルのファンに向けて「セネガルの皆さん、僕たちはこれからも皆さんに誇りに思ってもらえるよう、常に全力を尽くす」と呼びかけた。

また、モロッコの人々にも特別なメッセージを送り、「モロッコの兄弟たちのことも思っている。サッカーを離れれば、両国民の間の敬意と友愛こそが最も大切だ。それを守っていこう」と語った。

セネガル代表の同選手は「結局のところ、勝者はアフリカだ」とメッセージを締めくくり、投稿に赤いハートと母国の国旗を添えた。

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ゲイェのメッセージは、スポーツ仲裁裁判所がこの日（火曜日）に下した決定を受けたものだ。CASはセネガルサッカー連盟がアフリカサッカー連盟（CAF）とモロッコ王立サッカー連盟を相手に行った上訴を認め、CAF上訴委員会が3月17日に下した決定を取り消した。あわせて、延長戦の末にセネガルが1-0で勝利した決勝の結果を改めて承認した。

騒動の発端は、1月18日にラバトのプリンス・ムーレイ・アブダラ・スタジアムで行われた一戦だ。後半アディショナルタイム、コンゴ人のジャン・ジャック・ンダラ主審は、マリック・ディウフがブラヒム・ディアスに対して行ったプレーをめぐりビデオ判定を確認した後、モロッコにPKを与えた。これにセネガルの選手たちが抗議し、一部はピッチを離れたが、その後戻って試合が再開された。そしてディアスはこのPKを失敗した。

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試合再開後、パペ・ゲイェが延長戦の94分に決勝ゴールを挙げ、セネガルを1-0の勝利と2度目のアフリカ制覇へと導いた。しかし3月、事態は運営面で一変する。CAF上訴委員会が規律委員会の決定を取り消し、セネガルが決勝を放棄したとみなして、大会規則第82条および第84条に基づき、モロッコの3-0勝利とする裁定を下したのだ。

だがスポーツ仲裁裁判所は、主審が試合を完全に打ち切るのではなく再開すると判断した以上、両条項は今回の事案には該当しないとの見解を示した。CASは、プレー続行の判断は主審の権限の範囲内であり、両チームがピッチに戻ったことで試合の継続が可能になったと判断した。そのため上訴委員会の決定を取り消して元の試合結果を復活させ、タイトルは正式にセネガルへ戻ることとなった。

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これによりセネガルは決勝から約10カ月を経てアフリカ王者の座を取り戻し、一方のモロッコは上訴委員会の決定によって手にしたタイトルを失うことになった。ただしモロッコサッカー連盟は裁定を受け入れない姿勢を表明し、異議申し立てに必要な法的措置を講じる構えを崩していない。スポーツ仲裁裁判所が紛争に決着をつけた後も、アフリカサッカー史上でも屈指の論争を呼んだこの問題の余波は続くことになりそうだ。

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