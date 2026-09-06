エジプト人フォワードのハムザ・アブドゥルカリムが、バルセロナで異なる2つの背番号を背負った2枚のユニフォームで登場し、注目を集める出来事となった。彼の名前が背番号29でトップチームの登録リストに記載された後、のちにバルセロナ・アトレティックの登録では背番号19で名を連ねたのだ。

バルセロナが発表した登録リストによると、ハムザ・アブドゥルカリムの名前はトップチームのリストに背番号29で記載され、一方でエジプト人フォワードはBチームのリストで背番号19を背負っており、両チームのリストに同時に紐づいていることを示している。

ハムザは昨冬の移籍市場でレンタル移籍という形でバルセロナに加入し、その後、チームで見せたパフォーマンスを受けて、カタルーニャのクラブが完全移籍での獲得に動くことを決断した。

このエジプト人フォワードは、2026年ワールドカップに出場するエジプト代表のメンバーに突如加わったことで、ここ最近注目を集めた。その後、休養期間を取らずに活動を続けることを選び、ハンジ・フリック体制下のバルセロナのプレシーズン準備期間に早期合流した。

ハムザは準備期間中に際立ったパフォーマンスを見せ、バルセロナの得点ランキングでトップに立ち、フリックの構想における自身の地位を維持し、前節のラージョ・バジェカーノ戦でリーガ・エスパニョーラ初出場のチャンスを得た。

バルセロナがアーセナルのフォワード、ガブリエウ・ジェズスと契約したことでBチームへ戻る可能性が取り沙汰されたにもかかわらず、フリックはこのエジプト人フォワードを手放さず、本日日曜日のバレンシア戦に向けたチームのリストに残した。こうしてアブドゥルカリムは、バルセロナ・アトレティックのリストにも名前が紐づいているにもかかわらず、トップチームの構想に登場し続けている。