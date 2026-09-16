スペイン紙『Mundo Deportivo』によると、エスパニョールが残留し、なおかつサラゴサがそれぞれ45分以上プレーしたリーグ戦出場を少なくとも20試合記録した場合、買い取り義務が発生するという。その金額は800万ユーロとされている。この場合、サラゴサは自動的に2032年までの契約を受け取ることになる。

エスパニョールはまずまずのシーズンスタートを切り、6試合を終えて8位につけている。降格圏との差はすでに勝ち点4だ。ただ、サラゴサはここまで一度も先発しておらず、途中出場はわずか3回。うち1回はハーフタイムからの出場で、45分を超えるプレー時間を記録した。

ブライアン・サラゴサに対してバイエルンはいくら支払ったのか？

身長1.64メートルの左ウイングは、2024年に移籍金1700万ユーロでグラナダからバイエルンへ加入した。まず半年間のレンタルに対してミュンヘン側が400万ユーロを支払い、その後の完全移籍に1300万ユーロを投じた。

ただ、サラゴサはバイエルンで一度も定位置をつかめなかった。ミュンヘンでの出場はわずか7試合にとどまり、早くもクラブを後にした。その後はCAオサスナ、セルタ・ビーゴ、そして昨季後半戦にはローマへレンタル移籍。イタリアのクラブでは、合計191分間しかピッチに立てず、期待外れに終わった。

この夏、バイエルンは2029年まで契約を残す25歳のスペイン人を本来であれば何としてでも売却したい考えだった。しかし、買い手が見つからなかったため、移籍期間終了間際にレンタルでエスパニョールへ移った。

スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは別れに際して、こう語っている。「ブライアンは過去2年間、さまざまなクラブで異なる経験を積んできた。今後は慣れ親しんだラ・リーガの環境で成長していくことになるだろう」