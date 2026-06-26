2つの代表チームがすべてで並んだ場合、ベスト32進出を決める基準は何ですか？

国際サッカー連盟（FIFA）は、48カ国が参加する2026年ワールドカップの予選制度を大幅に変更し、グループステージに新たな興奮をもたらすことになった。

各組1位・2位に加え、3位のうち上位8チームも決勝トーナメント進出を争うため、得失点差や警告数、最後の瞬間までが勝敗を左右する激しい競争となる。

スペイン紙マルカは、この新ルールが予選突破の計算に新たな要素をもたらしたと報じた。3位でも大会脱落ではなく、むしろベスト32進出の切符になる可能性がある。

FIFA規定では、12のグループ上位2チームが自動で進出し、計24チームが本戦へ。残る8枠は3位チームのうち成績上位8チームに与えられる。

この順位は、獲得ポイント、得失点差、得点数、フェアプレーポイント（警告・退場枚数）、それでも並んだ場合は大会前のFIFAランキングで決定される。

特にフェアプレー指数は微妙な要素で、試合終了間際の警告がチームの運命を左右する可能性がある。

各カードは総合ポイントから差し引かれるため、規律もまた勝敗を左右する。

それでも並んだ場合は、大会前のFIFAランキングで最終順位を決める。

この複雑なシステムにより、グループステージの全試合が大会の行方を左右する。終盤の1ゴールや1枚の警告が、ノックアウトステージの構図を大きく変えることもある。