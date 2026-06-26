国際サッカー連盟（FIFA）は、史上初となる48カ国が参加する2026年ワールドカップの予選制度を大幅に変更し、グループステージに新たな興奮をもたらすことになった。

各組1位と2位、および3位のうち上位8チームがノックアウトステージへ進めるため、得失点差や警告数までが勝敗を左右する接戦が予想される。

スペイン紙マルカは、この新ルールが予選突破の計算に新たな要素をもたらしたと報じた。3位でも大会脱落ではなく、むしろベスト32進出の切符になる可能性がある。

FIFA規定では、12組の上位2チームが自動で勝ち上がり、計24チームが決勝トーナメントに進む。残る8枠は各組3位の中で成績上位8チームに与えられる。

この順位は、勝ち点→得失点差→得点数→フェアプレーポイント（警告・退場）→大会前のFIFAランキングの順で決定される。

特にフェアプレーポイントは極めて微妙な要素で、試合終了間際の1枚の警告がチームの運命を左右する可能性がある。

カードによる減点は総合順位に直結するため、規律もまた勝敗を左右する。

それでも並んだ場合は、大会前のFIFAランキングで最終順位を決める。

この複雑なシステムにより、グループステージの全試合が大会の行方を左右する。終盤の1ゴールや1枚の警告が、ノックアウトステージの構図を大きく変えることもある。