2つのエールディヴィジのクラブがモハメド・イハッタレンに関心を示している

AZのレロイ・エヒトールド監督は『Mocro Inside』の取材に、モハメド・イハッタレンの加入を望んでいると語った。だが、クラブのスカウト部門が消極的ではないかと懸念している。

「AZではデータが重視されるが、その点で彼の評価は十分ではない」とエヒトールド監督は切り出した。「しかし、彼にとっては理想的な移籍先だ。彼にもっと多くのことを求めるクラブだからね。体調さえ良ければ、ぜひチームに迎え入れたい。」

「本人も挑戦意欲は高い。私はモを知っている。RKCやフォルトゥナ・シッタルトにいたが、まだ万全ではない」

それでも試合では常に決定的な仕事をする。課題はコンディションだ。

「食事や生活習慣だけでなく、彼の努力と内発的モチベーションが鍵だ。それができれば必ず飛躍する。非常に優れた選手だから」と結んだ。

司会のノルディン・グッダニは、イハッタレンに興味を示しているのはエヒテルドだけではないと明かした。FCトゥウェンテも彼の状況を注視しているという。

「1ヶ月前、エリック・テン・ハグ（トゥウェンテTD）と話をした。移籍金次第だが、彼はぜひイハッタレンを獲得したいと考えている」

イハッタレンは契約上、300万ユーロでフォルトゥナ・シッタルトを退団できるが、クラブはそれより低いオファーも検討する見込みだ。