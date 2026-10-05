ボーンマスの中盤を担うアレックス・スコットが、太ももの負傷により、火曜日にチェコと対戦するイングランド代表のメンバーから離脱した。

この23歳の選手は、大腿四頭筋の問題により、6週間から8週間にわたりピッチを離れると見込まれている。

スコットは、土曜日の欧州ネーションズリーグでイングランドがクロアチアに7－0で勝利した試合で、自身初の先発出場ながら素晴らしいパフォーマンスを披露していた。

選手は試合前からこの問題を感じていたが、エリオット・アンダーソンとともに中盤で70分間プレーした後に交代となった。

また、アーセナルのディフェンダー、エズリ・コンサも、予防措置としてウェンブリーで予定されている試合から外れることが決まった。この28歳の選手は、抱えている負傷の治療を受けるため、所属クラブ（プレミアリーグ王者）へ戻る。

ボーンマスは10月10日から11月8日までの間に9試合を戦う予定だ。

週末のプレミアリーグでの日程に加え、チームは4週連続で水曜日あるいは木曜日に試合を行い、ヨーロッパリーグでシュトルム・グラーツ、ミラン、スパルタ・プラハと、カラバオ・カップ（リーグカップ）の4回戦でアストン・ヴィラと対戦する。

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、クロアチア戦の後、スコットのパフォーマンスを大いに称賛していた。

トゥヘルは次のように語った。「初めての先発出場で、何というスタート、何というパフォーマンスだ。彼は非常に滑らかにボールを扱い、最高レベルで判断を下す能力を持っている」

さらに、こう付け加えた。「彼は大きな自信を持ってプレーしている。活動的で、非常に自信に満ちている。それに加えて、その運動量とボールを持たないときの動きも素晴らしい」

続けて、こう述べた。「彼はあらゆる面で完成された選手だ。中盤に多くの活力、多様性、そして高い運動量をもたらしてくれた」

なお、スコットは火曜日にプラハでチェコに2－0で勝利した試合でイングランド代表デビューを飾っており、その4日後に初めて先発として出場していた。