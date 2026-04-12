1988年の出来事とジダンの決断――レアル・マドリードはカンプ・ノウでの失態を恐れている

レアル・マドリードはスペインリーグ最終盤に入り、負けられない状況だ。現在首位バルセロナに9ポイント差をつけられており、バルセロナは着実に優勝に近づいている。

スペイン紙『MARCA』によると、両チームが全勝した場合、5月10日の「エル・クラシコ」でバルセロナの優勝が確定する可能性がある。レアル・マドリードが躓けば、その前に決まるかもしれない。

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同紙は、レアルの不調が続けば、フリック率いるチームがクラシコ前に優勝を決め、レアルがカンプ・ノウで「栄誉の回廊」を形成する事態になると伝えた。 カンプ・ノウでこれが行われたのは1988年だけで、リーグ王者のレアル・マドリードにバルセロナ選手が拍手を送った。

一方、2018年には状況が逆転。レアルがカンプ・ノウを訪れた際、すでに優勝していたバルセロナに対し、ジダン監督は「栄誉の列は作らない」と宣言し、論争に終止符を打った。

今シーズンも同じ展開になれば、レアル・マドリードがどんな姿勢を示すのか注目される。