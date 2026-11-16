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1958年にスウェーデンで行われたワールドカップでブラジルの初優勝に貢献した元同国代表MFディノ・サニが、94歳で死去した。名司令塔として南米と欧州のクラブでも数々の栄冠を手にし、ACミラン在籍中にはセリエAと欧州チャンピオンズカップを制した。

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ブラジルサッカー界、伝説的MFを悼む

ブラジルサッカー連盟（CBF）は、サニが日曜日に亡くなったと発表した。世界の頂点に初めて立ったブラジル代表の主力を悼む声が、広く寄せられている。

正確なパス、セットプレーでのキック、守備での相手の攻撃を食い止める働きで知られたサニは、ブラジル代表として24試合に出場。16勝4分け4敗を記録し、4ゴールを挙げた。ワールドカップ優勝に加え、1958年のオズワルド・クルス杯、1959年のベルナルド・オイギンス杯、1960年のロカ杯を制した。

連盟会長が追悼の言葉

ビセンテ・フェオラ監督率いるブラジル代表として臨んだ1958年のスウェーデン・ワールドカップでは、初戦のオーストリア戦（3-0）とイングランド戦（0-0）に先発。その後、筋肉の負傷で離脱し、ジトにポジションを譲った。

CBFのサミール・シャウド会長は公式声明で哀悼の意を表し、こう述べた。「我々は、初めて世界王者となった選手の一人を失った。ディノ・サニは1958年にブラジル代表の歴史に名を刻んだ。その名は、ブラジル代表の偉大な選手たちの一人として永遠に残る。ご家族とご友人にとってつらいこの時に、哀悼の意を表し、この偉大な王者であり、憧れの存在だった彼に敬意を捧げたい」

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連盟はインスタグラムでも追悼し、こう記した。「CBFは、ブラジルに初の星をもたらした1958年の世界王者の一員、ディノ・サニの逝去を深く悼みます。ディノ・サニは数々の功績と、ブラジルサッカー界で常に語り継がれる歴史を残しました。ご家族、ご友人、ファンの皆さまに心を寄せます。安らかにお眠りください、チャンピオン」

二つの大陸にまたがる栄光の選手生活

1932年5月23日、サンパウロのイタリア人家庭に生まれたサニは、1950年にパルメイラスで選手生活を始め、カンピオナート・パウリスタを制覇。XVデ・ジャウとコメルシアルSPを経て、1954年にサンパウロへ移籍し、324試合で113ゴールを挙げ、1957年には州選手権のタイトルを獲得した。1960年から1961年までボカ・ジュニアーズでプレーした後、ACミランに加入。1961-62シーズンのセリエAと1962-63シーズンのヨーロピアンカップを制した。その後、1965年から1968年までコリンチャンスでプレーして選手生活を終え、1966年にはリオ・サンパウロ・トーナメントで優勝した。

指導者としての成功も後世に残る

1969年から1970年までコリンチャンスを率いた後、サニはインテルナシオナルで1971年から1973年にかけてリオグランデ・ド・スル州選手権を3連覇。復帰した1983年にも優勝を果たした。その間にはパルメイラス、フラメンゴ、フルミネンセ、コリチーバ、ゴイアス、ポンチ・プレッタでも監督を務めた。ペニャロールを率いて1978年と1979年にウルグアイリーグを制した後は、ボカ、コリチーバ、カタール、グレミオを指揮。グレミオで1992年に指導者を引退した。火曜日のブラジル対シンガポールの親善試合前には、追悼が行われる見込みだ。