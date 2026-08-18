アーセナルのスペイン人指揮官ミケル・アルテタ監督は、昨シーズンのプレミアリーグ制覇を受け、チーム作りを継続することへの強い意欲を示し、アーセナルを「世界最高のクラブ」へと変貌させるべく取り組むと誓った。

ロンドンのクラブは昨シーズン、22年ぶりにリーグ優勝を果たし、移籍市場でも迅速に動いて陣容を強化。クリスティアン・ツォリスやブルーノ・ギマラエスといった主力級の選手を獲得し、タイトル防衛を図った。アルテタは、アーセナルを頂点へと導くため、クラブが今後もトップクラスの選手を狙い続けると強調した。

アルテタは金曜夜のコヴェントリーとの開幕戦を前に行われた新シーズン開幕イベントで、「スカイ・スポーツ」に次のように語った。「クラブと経営陣の野心は、間違いなくアーセナルを世界最高のクラブにすることに向けられている。それを実現するためには、最高の施設、最新のスタジアム、最高のサポーターを持たなければならないし、それに加えて世界最高のスカッドとメンバーを擁する必要がある。試合を決め、勝負どころで違いを生み出すのは彼らなのだから」

スペイン人指揮官はこう続けた。「これが我々が現在の選手たちと、そしてアーセナルに真の違いをもたらすべく獲得を目指している新戦力とともに築こうとしているものだ」

アーセナルはタイトル防衛の筆頭候補として新シーズンに臨む。それは日曜のコミュニティ・シールドでマンチェスター・シティを3対0の完封で下したことからも裏付けられている。優勝候補という立場についてアルテタはこうコメントした。「そうした期待はサッカーの世界の一部だと思うし、私はこの状況にまったく落ち着いている。私が本当に大切にしているのは、選手たちの目を見たときに、あの情熱、決意、そして日々成長したいという意欲を感じることだ。それこそが私が唯一気にかけていることだ」

アーセナルの歴史では1930年代以来リーグ優勝の連覇を果たしていないものの、アルテタはこの歴史的なハードルを乗り越えることへの意欲を示し、こう続けた。「素晴らしい機会が我々を待っており、それを成し遂げるためにどれだけの努力が必要かは十分に理解している。しかし私は、再び成し遂げられるという野心、願望、そして完全な確信をチームの内側に感じている」