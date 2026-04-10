TSV 1860ミュンヘンはドイツの老舗クラブで、ブンデスリーガでも長い歴史を持つ。現在は成績不振で3.リーガに所属するものの、ギーシングの伝説的スタジアムと熱心なファン層により、依然として存在感を放っている。
「60」の試合をどの局が中継するかはSPOXで確認できます。
1860ミュンヘンの放送情報はSPOXでチェック：テレビやライブストリームで試合を中継する局が一目で分かります。
3. リーガの1860ミュンヘンをテレビやライブストリームで視聴する
「ライオンズ」は近年3部リーグで戦っており、ギーシンガーを本拠地とするチームの放送詳細も同様です。2026/27シーズンまでの放送権はMagentaSportが保有しています。MagentaSportはテレコムのストリーミングサービスで、同リーグの全試合を配信します。
3. リーガの一部試合は各地域の公共放送で放映されます。ミュンヘン・レーヴェンのホームゲームはバイエルン放送（BR）が、アウェイゲームは他の地域放送局が担当します。詳細は各放送局の公式ウェブサイトを確認してください。
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1860ミュンヘンの放送情報は公式ページで確認できます。テレビやライブストリームで試合を観戦しましょう。クラブ概要
|創設
|1860年5月17日
|優勝回数
|1
|カップ優勝
|2
|チャンピオンズリーグ優勝
|/
|最多出場記録
|マンフレート・ヴァグナー（328試合）