TSV 1860ミュンヘンはドイツサッカー界の老舗クラブで、ブンデスリーガでも長い歴史を持つ。現在は成績不振で3.リーガに所属しているものの、ギーシングの伝説的スタジアムと熱心なファン層により、いまだ存在感を維持している。

「60」の試合をどの局が中継するかはSPOXで確認できます。

1860ミュンヘンの放送情報はSPOXでチェック：テレビやライブストリームで試合を中継する局は？

3. リーガの1860ミュンヘンをテレビやライブストリームで視聴する

「ライオンズ」は近年3部リーグで戦っており、ギーシンガーを本拠地とするチームの放送詳細も同様です。2026/27シーズンまでの放送権はMagentaSportが保有。MagentaSportはテレコムのストリーミングサービスで、同リーグの全試合を配信します。

3. リーガの一部試合は各地域の公共放送で放映されます。ミュンヘン・レーヴェンのホームゲームはバイエルン放送（BR）が、アウェイゲームは他の地域放送局が担当します。詳細は各放送局の公式ウェブサイトを確認してください。

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1860ミュンヘンの放送情報は公式ページで確認できます。テレビまたはライブストリームで試合を観戦しましょう。クラブ概要