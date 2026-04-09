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TSV 1860 MünchenGetty Images

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1860ミュンヘンの放送情報：TSVの試合を生中継するテレビ局やライブストリームは？

1860年ミュンヘン
3.リーガ

伝統クラブ1860ミュンヘンは今もサッカーファンを魅了する。ギーシンガーをホームとするこのチームは3部リーグとDFBポカールで戦う。SPOXでは「レーヴェン」の試合中継情報をチェックできる。

TSV 1860ミュンヘンはドイツサッカー界の老舗クラブで、ブンデスリーガでも長い歴史を持つ。現在は成績不振で3.リーガに所属しているものの、ギーシングの伝説的スタジアムと熱心なファン層により、いまだ存在感を維持している。

「60」の試合をどの局が中継するかはSPOXで確認できます。

1860ミュンヘンの放送情報はSPOXでチェック：テレビやライブストリームで試合を中継する局は？

3. リーガの1860ミュンヘンをテレビやライブストリームで視聴する

「ライオンズ」は近年3部リーグで戦っており、ギーシンガーを本拠地とするチームの放送詳細も同様です。2026/27シーズンまでの放送権はMagentaSportが保有。MagentaSportはテレコムのストリーミングサービスで、同リーグの全試合を配信します。

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3. リーガの一部試合は各地域の公共放送で放映されます。ミュンヘン・レーヴェンのホームゲームはバイエルン放送（BR）が、アウェイゲームは他の地域放送局が担当します。詳細は各放送局の公式ウェブサイトを確認してください。

1860-münchen-1200Getty Images

3.リーガ
1860年ミュンヘン crest
1860年ミュンヘン
TSV
ヤーン・レーゲンスブルク crest
ヤーン・レーゲンスブルク
SSV

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1860ミュンヘンの放送情報は公式ページで確認できます。テレビまたはライブストリームで試合を観戦しましょう。クラブ概要

創設1860年5月17日
優勝回数1
カップ優勝2
チャンピオンズリーグ優勝/
最多出場記録マンフレート・ヴァグナー（328試合）
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