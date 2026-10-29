サッカー界には、そんな話がいくらでもある。早くから脚光を浴びた逸材が、厳しいプロの世界で大きな期待に応えられず、輝きを失っていく。そしていつしか、その名が挙がるのは「そういえば、あの選手はどうなった？」と誰かが尋ねるときだけになる。

ユスフ・デミルも、そんな物語の一つになりかけていた。「元バルサの逸材、転落がますます深刻に」。2月初め、シュポルト・ビルトはそう見出しを打った。ガラタサライは、当時まだ22歳だったデミルとの契約をあっさり解除した。その契約は3年半前に結ばれたものだったが、トルコの強豪での出場はわずか26試合。かつての「神童」は、いつしか挫折した選手と見なされるようになっていた。

卓越した技術を持つ左利きのデミルが、オーストリア国外でも初めて注目を集めたのは15歳のときだ。2019年1月初め、ジンデルフィンゲンで開催された権威あるU-19室内大会、メルセデス・ベンツ・ジュニアカップにラピード・ウィーンのU-19チームで出場。バイエルン、シュトゥットガルト、リヴァプールの若手らを相手に、好プレーを次々と披露した。その後、デミルのボールを扱う生来の才能は広く話題となり、大会最優秀選手に選ばれた。1991年の第1回大会以来、これほど若い最優秀選手はいなかった。

2019年末、デミルは16歳でラピードのトップチームデビューを果たした。メルセデス・ベンツ・ジュニアカップで初めて鮮烈な印象を残した翌年の2020年には、再び大会最優秀選手に選出され、今度はウィーンのチームとともに優勝も飾った。「オーストリアのメッシ」という、称賛である一方、若い選手の成長を決して後押しするものではない呼び名が、以来ついて回った。本人が掲げる目標も、それに見合うほど高かった。「例えば、できるだけ多くのタイトルを獲ることや、チャンピオンズリーグで優勝すること。個人的には、小さい頃からいつかバロンドールを獲るのが夢です」。当時17歳のデミルは、かつてトランスファーマルクトでそう語っている。

18歳でバルセロナへ移籍したユスフ・デミル

ラピードでは当初、トップチームへの移行は順調だった。早くから定期的に出場機会を得て、先発にも名を連ね、若くしてチームに重要な影響を与えていた。地元のクラブにもう少し長く残り、落ち着いて成長を続けたほうがよかったのかもしれない。だが、18歳になったばかりの彼を、名門バルセロナが誘った。

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「あそこへ移籍することは、僕の強い願いでした」。デミルは最近、ウィーナー・ツァイトゥングにそう語った。結果としてうまくいかなかったことは、今では誰もが知っている。ただ、バルサのような世界的クラブへのステップアップが単に早すぎたと片づけるのは、事実を十分に捉えていない。バルセロナでの彼の立場を複雑にした、不運な事情もあったからだ。

長年資金難に苦しんできたバルサは、デミルが加入した2021年夏、とりわけ厳しい財政状況にあった。ラピードからの期限付き移籍に伴う費用はわずか50万ユーロ。若手のデミルはピッチ上で可能性を示し、たびたびチャンスを得て、十分に役割を果たしていた。だが、移籍契約には条件があった。10試合に出場すれば、バルセロナは攻撃的ミッドフィルダーのデミルを移籍金1000万ユーロで完全獲得しなければならなかったのだ。

バルサでのユスフ・デミル、運命を分けたクロスバー直撃のシュート

しかし、負債に苦しむカタルーニャのクラブには、結局その支出を見込むことができなかった。サッカーでは、選手の運命が数センチの差で決まることもある。デミルはそれを痛感することになる。2021年11月末、少し前にロナルド・クーマンから指揮を引き継いだバルサのレジェンド、シャビは、チャンピオンズリーグのベンフィカ戦でデミルを先発に起用した。そして43分、当時18歳のデミルは勝ち点3をもたらしかけた。ペナルティーエリア右角から左足で放った美しいカーブシュートは、しかしゴールネットではなくクロスバーをたたいた。

あと数センチ低ければ、バルセロナはその試合に勝ち、グループステージ第5節終了時点でラウンド16進出を決めていたかもしれない。だが、デミルの夢のようなゴールはクロスバーに阻まれ、試合は0-0に終わった。最終節にバイエルンに0-3で敗れたバルセロナは、ベンフィカに逆転を許した。バルサが後半戦に戦う舞台はチャンピオンズリーグではなくヨーロッパリーグとなり、重要な収入を失った。その結果、デミルを完全獲得する資金はなくなり、彼が憧れのクラブで10試合目に出場することはなかった。

違う結果になっていたらデミルの道がどうなっていたか、推測しても仕方がない。確かなのは、バルサでの日々がわずか半年で終わり、オーストリア代表で4試合に出場したデミルが2022年1月にラピードへ戻ったことだ。そのまた半年後、移籍金600万ユーロでガラタサライへ渡ったが、そこではまったくうまくいかなかった。「トルコのサッカー界はまったく違います。トルコ人は感情的で、熱狂的で、衝動的です。僕にはそれに慣れるのが難しかった」。トルコ人の両親を持つデミルは、かみ合わなかったイスタンブールでの日々をそう振り返り、自身は「気質の面ではオーストリア人」だと強調する。

ガラタサライ移籍後、ユスフ・デミルのキャリアはどう進んだのか？

ガラタサライで定位置の確保には程遠かったデミルは、2023年にバーゼルへ期限付き移籍した。しかし、負傷の問題などもあり、スイスでキャリアを再び軌道に乗せたいという希望は、緩やかな下降をたどる次の一章に終わった。バーゼルで失った1年に続き、ガラタサライでもさらに1年半を失った。リーグ戦にはほとんど出場できず、2025-26シーズン前半のスュペル・リグでの出場は、途中出場1試合のわずか29分。クラブと選手は2026年2月初め、ついに契約を終わらせる決断を下した。

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故郷への復帰を強く望んだデミルを、ラピードが迎え入れた。ただ、数年にわたり試合経験がごく限られていたため、コンディションが十分でないのは当然だった。そこで、戻ってきたデミルは異例の対応を受け入れた。「コンディションが足りなかったので、ラピードでの最初の数カ月は1セントも要求しませんでした」。デミルはウィーナー・ツァイトゥングに明かした。受け取ったのは「登録されるため」の「労働協約に基づく契約」だけだったという。18歳でバルセロナの選手としてチャンピオンズリーグに出場し、ガラタサライでは数百万ユーロを稼いだ彼が、突然、最低賃金だけを受け取ることになった。「1500ユーロくらいでした」とデミルは語る。

ウィーンに戻ってからの最初の数カ月は、かつての逸材に身体面でどれほど足りないものがあるかも明らかになった。復帰後初出場は4月まで待たねばならず、5月半ばにはデミルにとってひどく不運な試合で昨季を終えた。シュトゥルム・グラーツに0-2で敗れた一戦で、復帰後初めてラピードの先発に名を連ねたものの、わずか20分余りでピッチを去ることに。いら立ちから投げたシューズが第4審判の方向へ飛び、主審はこれをスポーツマンらしくない行為と判断してレッドカードを示した。「わざとではありません。シューズを外へ投げようとしただけで、違う方向へ飛んでしまったんです」とデミルは釈明した。

ラピード・ウィーンに戻ったユスフ・デミル、キャリア再出発へ準備万端

今では本人も、その出来事を笑って振り返ることができる。今季、ようやく再び物事が順調に進んでいるからでもある。「自分自身にしっかり取り組むことができました」。デミルはSkyで、夏の間に万全のコンディションを取り戻したと説明した。「彼には変えなければならないことがあり、私たち指導者はそれを助ける必要がありました」と、ヨハネス・ホフ・トルップ監督はポッドキャスト1899FMで語っている。

デンマーク人指揮官の下、デミルは2026-27シーズンを通じて安定して好調を維持し、オーストリア・ブンデスリーガ首位チームで不動の存在となっている。直近のリーグ戦8試合では、4得点4アシストの計8得点関与。卓越した技術を持つ彼は、もはや試合の流れを変える選手であるだけでなく、チームのためにプレーする選手でもある。攻撃では「ある程度の自由を与えられていますが、守備の仕事は譲れません。大切なことです」と最近強調したデミルは、23歳になった今、「新しい選手」になったというホフ・トルップ監督の称賛をピッチ上で裏づけている。

「また世間を驚かせる自信があります」。デミルは春の時点ですでにそう宣言していた。まだ若い一方で多くを経験し、成熟した姿を見せている。キャリアを再び軌道に乗せるうえで、障害はなさそうだ。バルセロナでの過去と原点への復帰について、デミルは地に足のついた言葉で語る。「どこであってもサッカーはサッカーです。どれだけ高いところまで行ったとしても、それで人間として偉くなるわけではありません。今も両親と同じテーブルに座っています。それは変わっていません」