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ハフィーニャはもはや、チャンスを生み出してバルセロナに攻撃の打開策をもたらすだけのウイングではない。ゴールを重ねたことで、本職のストライカーのポジションを争う有力候補となった。ラ・リーガでわずか14節を終えた時点で18ゴールという際立った数字を残しており、本人もこの役割から自分を外すのは容易ではないと確信している。

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ブラジル人スターは、デポルティーボ・ラ・コルーニャ戦でハットトリックを達成した後、スペイン紙『スポルト』が伝えたコメントの中で、ストライカーのポジションでプレーすることでゴールを決める喜びがより大きくなったと語った。自身にとって物事は非常にうまく進んでおり、この役割に満足しているという。

同時に、得点できないと気分に影響することも認めた。ネットを揺らせなかった試合では、いつも以上に苛立ってピッチを後にするという。それでも、チームの勝利が常に最優先であり、どんな形でもチームを助ける用意があると強調した。

ハフィーニャは攻撃のポジションを守り抜く自信を隠さなかった。一方で、チームに優れたストライカーがいることも無視せず、自分をこのポジションから外すのが難しい理由を現在の得点数に結びつけた。バルセロナの前線における競争の激しさを映し出すメッセージだ。

誰が自分を「9番」のポジションから外せるかと問われると、こう答えた。「確かにチームには良いストライカーたちがいる。でも今は僕がたくさんゴールを決めているから、難しいだろうね」

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ボールを持たない動き：ハフィーニャが明かす脅威の秘密

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ハフィーニャの話はゴールだけにとどまらず、オフ・ザ・ボールの動きにも及んだ。その動きはパスを受けることだけが目的ではなく、チームメイト、とりわけMFの選手たちのためにスペースを生み出すことにもつながっていると説明した。

本人によれば、常にボールを受けようと動いているが、多くの場面で2人のセンターバックが自分についてくることを理解しており、それによってMFの選手たちが前に出てスペースを活用できるようになるという。さらに、より良い位置にいる味方がいる場面では、自分にボールが来ないことも理解していると付け加え、目指しているのは常に、チームがプレーを続けるうえで可能な限り最良の状況をつくることだと強調した。

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クラシコでも揺るがぬ自信、アトレティコは油断禁物の試金石

ハフィーニャは、クラシコでのレアル・マドリード戦の敗戦にも言及し、この結果が選手たちの自信に影響したり、今季のチームの目標を変えたりすることはなかったと断言した。

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敗戦は勝ち点3を失ったことを意味するにすぎず、それによってチームの歩みを乱されたり、取り組みに疑念を抱いたりしてはならないと説明。バルセロナは敗れた試合の一部でも良いゲームをしていたと指摘した。

また、ピッチ上で自信と献身を保つことの重要性を強調した。選手は最終的な結果をコントロールすることはできないが、努力とパフォーマンスはコントロールできるとし、チームはその点でうまくやれているとの考えを示した。

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シーズンには好調な時期もあれば、そうでない時期もあるが、求められるのはネガティブな結果がチームのメンタリティに影響しないようにしながら、取り組みを続けることだと語った。

次の水曜日に控えるアトレティコ・マドリード戦については、勝てばリーグ優勝争いでバルセロナがさらに優位に立てるとしながらも、難しい一戦になると警鐘を鳴らした。シーズンはまだ長く、多くの勝ち点が残されているため、タイトルが決まるのは4月か5月になるだろうと説明した。

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さらに、チームは優勝を決めるまで安心することはなく、むしろより一層気を引き締める必要があると付け加えた。すべてのライバルが首位チームを引きずり下ろそうとしてくるため、バルセロナがつまずいて勝ち点を落とす姿を楽しませるような隙を与えてはならないという。

最後に、バルセロナはアトレティコ・マドリードの強さを理解しているが、ホームのサポーターの前でプレーすることでさらなるアドバンテージがあると強調した。そして、試合までの日数が選手たちにとって休養と準備の機会になると述べた。