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レアル・マドリーのスター、キリアン・エンバペがUEFAチャンピオンズリーグの歴史的なリストに名を連ねた。その首位に立つのは、バルセロナの元レジェンドで現在はインテル・マイアミでプレーするアルゼンチン人、リオネル・メッシだ。

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レアル・マドリーは火曜日の夜、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズでアイントホーフェンをホームに迎え、1点のビハインドから5-1の大勝へと試合をひっくり返した。

レアル・マドリーの得点者は、フェデリコ・バルベルデ（50分）、ジュード・ベリンガム（60分）、キリアン・エンバペ（64分、84分）、ヴィニシウス・ジュニオール（87分）。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、フランス人のキリアン・エンバペ（27歳339日）はアイントホーフェン戦の1点目で、UEFAチャンピオンズリーグ通算75ゴールに到達した史上2番目の年少選手となった。上回るのは、27歳169日でこの数字に到達したアルゼンチン人のリオネル・メッシただ一人である。

この記録は64分のゴールで達成された。リードを許していたレアル・マドリーの選手たちに安堵をもたらすチーム3点目であり、その後、後半の10分間で3ゴールを挙げ、またしても欧州の舞台での逆転劇を完成させた（試合終了時は5-1）。

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試合後、レアル・マドリーのキャプテン、フェデ・バルベルデは次のように称賛した。「彼が一緒にいてくれることは僕たちにとって光栄だ。仕事への取り組み方、トレーニング、日々の生活スタイルという点で、彼は手本となる存在だ。僕たちはピッチ上で、彼がゴールを決められるように、そしてレアル・マドリーが勝てるように、できる限りのことをしようと懸命に努力している」

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パリ出身のストライカーは今シーズン、レアル・マドリーで19ゴールを記録している。内訳はラ・リーガで13ゴール（1試合平均1ゴール）、UEFAチャンピオンズリーグで6ゴールで、後者では出場した5試合すべてで少なくとも1ゴールを挙げている。また、ジョゼ・モウリーニョのもとで最も多く出場している選手でもあり、ここまで公式戦を1試合も欠場しておらず、80分より前に交代したこともない。

しかし、記録は依然としてリオネル・メッシが保持している。メッシは欧州最高峰のクラブ大会で75ゴールに到達した史上最年少の選手であるだけでなく、この偉業を最初に成し遂げた選手でもあり、それ以前に到達した者は誰もいなかった。

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それは2014年12月10日、バルセロナで行われたUEFAチャンピオンズリーグのグループステージ、パリ・サンジェルマン戦でのことだった。このアルゼンチン人のゴールが反撃の口火を切り、チームは0-1のビハインドから3-1の勝利を収めた。

大会の歴代最多得点者はクリスティアーノ・ロナウド

メッシの後、エンバペを除けば、ほかに3人の選手がUEFAチャンピオンズリーグで75ゴールに到達しているが、いずれもこのアルゼンチン人より年長での到達だった。

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大会の歴代得点ランキングの首位はクリスティアーノ・ロナウドの140ゴールで、メッシ（129）、ロベルト・レヴァンドフスキ（109）、カリム・ベンゼマ（90）、キリアン・エンバペ（76）が続く。

このうち、メッシとレヴァンドフスキは、エンバペ（アイントホーフェン戦が103試合目）よりも少ない試合数で75ゴールに到達している。アルゼンチン人は92、ポーランド人は97だった。さらに、このフランス人はUEFAチャンピオンズリーグで7試合連続ゴールを記録しており、2014年夏のレアル・マドリー加入以来、29試合で26ゴールに達している。

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エンバペは今シーズン、すでに欧州の舞台で一つの記録を打ち立てている。10月14日、先発出場したローマ戦（4-3で勝利）で、UEFAチャンピオンズリーグ通算100試合出場に到達した史上最年少の選手（27歳298日）となり、リオネル・メッシが持っていた28歳84日という記録を更新した。

このフランス人ストライカーのUEFAチャンピオンズリーグ初出場は2016年9月27日だった。モナコがホームにバイヤー・レヴァークーゼンを迎えた一戦で、当時17歳だったエンバペは77分にバカヨコとの交代でピッチに立った。

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試合は1-1の引き分けに終わり、キリアンにゴールはなかったが、その後の初先発の試合でネットを揺らした。