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16歳のバスティアン・アッソモが得点を重ね、ビンセント・コンパニ監督にもプレーで好印象を与えている。

近年、バイエルン・ミュンヘンが有望な若手選手を獲得する際、特に注目してきたクラブがある。ヘルタ・ベルリンだ。バイエルンは過去10年間で同クラブから10代の選手を5人獲得した。そのうち4人はバイエルンでブレイクできなかった。もっとも、ノエル・アセコはバイエルンのトップチームで出場することなく、今夏のアイントラハト・フランクフルト移籍でクラブに1200万ユーロの移籍金をもたらした。

5人目がバスティアン・アッソモだ。16歳の彼がブレイクするかどうかは、もちろんまだ判断できない。ただ、ベルリンから来た他の若手と同様に、その素質は極めて有望だ。屈強なストライカーの得点率も申し分ない。バイエルンのセカンドチームではレギオナルリーガで定期的にゴールを決め、現在際立った活躍を見せているドイツU-17代表でも得点を重ねている。

先週水曜日、元シャルケのミヒャエル・プルスが率いるチームでデビューを果たすと、リトアニアとの4-0の試合でいきなり3得点。3日後には北アイルランドとの7-0の試合で 1試合4得点 を挙げ、個人記録をさらに伸ばした。これで代表戦2試合で7得点だ。火曜日には欧州選手権予選でドイツの若手代表が北アイルランドと対戦し、再び実力を示す機会が訪れる。

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身長1メートル90のアッソモは、バイエルンのビンセント・コンパニ監督とそのチームにも、すでに好印象を残している。夏にはトップチームのアジア遠征に帯同し、練習試合にも出場した。アッソモがすぐさまドイツの若手代表の得点源となったことも、コンパニ監督にとってはまったく驚きではないだろう。「彼がゴールを決めることは、我々も知っている」と指揮官は夏に語った。そのうえで、16歳のアッソモにはまだ多くの努力が必要だとも指摘している。「彼にはプレー面で改善しなければならない点がまだたくさんある。だが、あの体格を持つ16歳のストライカーがゴールを決めているのは良いことだ」とコンパニ監督は話した。

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アッソモはトップチームでも得点している。韓国の済州FCとの2-1の試合で1ゴールを記録した。その試合では、 ワールドカップ後の休暇のため、プレシーズンのアジア遠征を欠席したハリー・ケインの代役を務めた 。ケインは11月初旬、バイエルンとの契約を2029年まで延長した。その契約が満了する頃、アッソモは19歳。後継者、あるいは少なくとも控えの役割を担う候補の一人に成長しているかもしれない。

バイエルンのバスティアン・アッソモの特長は？

「彼はゴールを決める。それが我々には必要だ」とトム・ビショフは夏にアッソモについて語り、10代のストライカーを絶賛した。「あの年齢でボールを収める力は驚異的だ。シュートの精度も非常に高く、典型的なペナルティーエリア内の選手だ」。ビショフがそう評した若手ストライカーは、レギオナルリーガ・バイエルンで12試合に出場して6得点を挙げている。ダンテ監督率いるバイエルンのチームにとって、さらに重要なこともある。開幕からつまずいた後、アッソモが出場した直近11試合では一度も負けていないのだ。

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「彼は非常に優れたサッカー選手で、典型的なストライカーだ」とビショフは自身の見方を語った。そして、典型的なストライカーの存在がチームにとってマイナスになったことはない。バイエルンでも、ドイツU-17代表でも、ドイツ代表でも同じだ。

『kicker』は、重要な春の時期にケインが休養を必要とする場合、アッソモが今季中にも出番を得る可能性が十分にあると報じている。