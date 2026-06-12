16年ぶりの復帰に涙…パラグアイのスター選手が記者会見で号泣

パラグアイ代表の記者会見場は感動に包まれ、 喜びと誇りが交差した。2014、2018、2022年と3大会連続で本大会を逃した苦難の末、世界舞台に帰還した「アルベロハ」の偉業を象徴していた。

23歳の若きMFでチームの中心であるディエゴ・ゴメスは感情を爆発させた。アルゼンチン人監督グスタボ・アルバロの隣で「ワールドカップで祖国を代表する気持ち」を語っている最中、涙が溢れた。

涙を流す前、ゴメスはこう語った。「ワールドカップで母国を代表できることを本当に嬉しく思います。多くの努力と苦労の末、ようやく予選を突破しました。私はとても感情的な人間です。 皆が笑顔になるよう、100％力を尽くします」と語り、その直後、会場で涙を流した。

すると、アルヴァロ監督は父のように若者を抱きしめ、こう続けた。 「この瞬間は言葉では表現できない。皆さんが目撃していることが、私たち全員が感じていることだ。これはパラグアイ全土が共有する感情であり、代表全員の胸に脈打っている」

ゴメスは地元クラブ「リベルタッド」のアカデミー出身。米「インター・マイアミ」でリオネル・メッシとプレーし、2024年に1300万ユーロでイングランドのブライトンへ移籍した注目の若手だ。 若くして国際舞台でも活躍し、2023年南米U-20選手権に出場。2024年パリオリンピックではチームを率いた。

パラグアイは今回で9回目のW杯出場となり、1930、1950、1958、1986年に出場。1998～2010年の黄金期も経験した。

特に2010年南アフリカ大会ではグループ6を首位突破し、スロバキアとともに決勝トーナメントに進出した。 イタリアとニュージーランドを破る番狂わせを起こし、PK戦で日本を下したが、準々決勝で優勝したスペインに敗れた。

パラグアイは大会初戦で、開催国アメリカと土曜未明に対戦する。