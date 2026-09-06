スペインのカルロス・アルカラスは、全米オープンテニスでのタイトル防衛への挑戦を続け、アメリカのトミー・ポールを6-4、6-3、6-4のセットカウント3対0のストレートで下す価値ある勝利を収め、準々決勝進出を決めた。

優勝候補筆頭に挙げられるアルカラスは、世界ランキング21位のポールとの対戦で大きな苦労を強いられることなく、攻撃的なスタイルを押し出して重要な局面を支配し、大会での4連勝を達成。今年最後のグランドスラム大会で安定した歩みを続けている。

第1セットは激しい競り合いとなり、ポールはアルカラスのサービスに対して真の脅威を作り出すことに成功したが、スペイン人選手は好機を待ち、相手のサービスをブレークする最初のチャンスを生かしてセットを取り、次のラウンドへ一歩近づいた。

第2セットでもアルカラスは圧力をかけ続け、再びポールのサービスをブレークすることに成功したが、スペイン人選手のフォアハンドのミスによってアメリカ人選手がブレークバックした。しかしアルカラスはすぐさま3度目のブレークで応じ、冴え渡るフォアハンドを生かして、アーサー・アッシュ・スタジアムの観客の声援の中で第2セットを制した。

ポールは第3セットで巻き返しを図ったが、アルカラスは早い段階でブレークして優位を保ち、その後は最後までサービスを守り抜き、3セット連続で試合を締めくくって準々決勝進出のチケットを手にした。

この勝利は、ニューヨークでのタイトル防衛へ向けて歩みを続けるアルカラスの自信を強めるものとなった。とりわけスペイン人選手は、グランドスラム大会において最初の2セットを先取した試合では一度も敗れていない。

この勝利により、アルカラスは150日ぶりにグランドスラム大会の準々決勝に返り咲き、フラッシング・メドウズのコートで新たなタイトルを追い求め続ける。