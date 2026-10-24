150ゴール超！レアル・マドリーとジョゼ・モウリーニョに、まもなく新たなスーパーゴールゲッターが？

元スター選手マルセロの息子エンツォ・アウベスは、1月にレアル・マドリーと初のプロ契約を結んだばかりだ。ASによると、17歳のアウベスは今後、トップチームでますます注目を集めそうだ。

同紙は「トップチームへの道はますます明確になっている」と見出しを打ち、この攻撃的選手がジョゼ・モウリーニョ監督のチームでもプレー経験を積める可能性は十分にあると伝えた。

アウベスはレアル・マドリーだけでなく、スペインサッカー界でも屈指の有望株とされ、目覚ましい成長を遂げてきた。昨季はわずか15歳でU-19チームのフベニールAにデビューし、アトレティコとのダービーで早速ゴールを決めた。

現在はプレミアリーグのフラムFCで指揮を執るアルバロ・アルベロアの下で、レアル・マドリーのリザーブチームであるレアル・マドリー・カスティージャでもプレーした経験があり、レアル・マドリーの下部組織での通算200ゴール達成にも迫っている。

それでも、モウリーニョ監督の下で出場時間を得るのは容易ではないだろう。エムバペに加え、エンドリッキやカルロス・エスピという強力なライバルがいるからだ。ただ、とりわけエンドリッキには早ければ1月にも退団の可能性がある。