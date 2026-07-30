15-0の勝利の後、バイエルン・ミュンヘンの親善試合で予想外の出来事

バイエルン・ミュンヘンは、ドイツ8部リーグに所属するロッタッハ・エゲルンを相手に、15対0という圧勝を収めた。

バイエルンの得点は、アレクサンダー・パヴロヴィッチ、アリヨン・イブラヒモヴィッチ、フィリペ・チャベス、マイコン・カルドーゾ、アルミンド・シーブ、バスティアン・アスモが分け合い、それぞれが2得点を挙げた。

さらに、ジョアン・パリーニャ、ヨシュア・キミッヒ、スカンダー・ヌライもゴールネットを揺らした。

英紙「ザ・サン」によると、ロッタッハ・エゲルンはこの親善試合でクラブの会計担当者を出場させ、大きな注目を集めたという。

試合では、ロッタッハ・エゲルンが79分にクラブの会計担当者を交代出場させるという、異例の出来事が起きた。

報道によれば、このロッタッハ・エゲルンの会計担当者は警察官としても働いており、2002年からクラブに所属している。そしてチームのユニフォームを身にまとい、ファンの注目を集めたクラシックな口ひげを蓄えてピッチに立った。

この光景はサッカーファンを驚かせ、彼らはこぞってソーシャルメディア上でコメントを寄せた。

あるファンは「バイエルンの選手たちはさぞかし戸惑っていたに違いない」と書き込み、別のファンは「この男は、たとえボールに触れなくても、サッカー人生で最高の一瞬を手にしようとしている」と語った。

また別のコメントでは「これこそ本物の草の根サッカーだ。ある瞬間には会計帳簿を管理していて、次の瞬間には自分がバイエルン・ミュンヘン相手に交代出場していることに気づくのだから」と書かれていた。

あるファンは「正直に言って、これは実に素晴らしいことだと思う。この男は26年間クラブに在籍していて、今や自分はバイエルン・ミュンヘンと対戦したと言えるのだから」と書き込んだ。