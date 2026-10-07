マシュー・スウィーブにとって記念すべき日となった。まだ15歳のDFは今週水曜日、FCユトレヒトと自身初のプロ契約を結んだ。

スウィーブは現在、FCユトレヒトU-16でプレーしており、クラブ首脳陣に十分な印象を残したことで契約を勝ち取った。

今回の契約締結により、この10代の選手は2029年半ばまでスタディオン・ハルヘンワールトにとどまることになった。以前AS’80から加入したスウィーブとの契約に、テクニカルマネジャーのジェフリー・コーイストラは大きな満足感を示している。

「マシューは複数の役割をこなせる守備者で、将来的にはMFへと成長する可能性もある。知性のある選手で、優れたフィジカルの条件を備えている。

「マシューには大きな可能性を感じており、今後数年間にわたって彼の成長をさらにサポートしていけることを楽しみにしている」とコーイストラは語った。

FCユトレヒトのトップチームは、スウィーブが当面加わることはおそらくないものの、エールディビジ再開に向けて準備を進めている。日曜午後（12:15）には、スタディオン・ハルヘンワールトにヴィレムIIを迎える。

アンソニー・コレイア監督率いるチームは、今季のスタートで悲惨な滑り出しとなった。7試合でユトレヒトが勝利したのはエクセルシオール戦（1-2）の1度だけで、エールディビジ15位につけている。



