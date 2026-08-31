Skyの報道によると、ボルシア・ドルトムントは現在、とりわけイーサン・ヌワネリに関心を寄せている。スポーツ担当マネージングディレクターのラース・リッケンとスポーツディレクターのオーレ・ブックは、オーバーリーガ所属のHEBCハンブルクとのDFBポカール（火曜日）に向かう遠征には帯同しなかったが、報道ではアーセナルFCからこの攻撃的選手をレンタルできる可能性を現在検討しているという。

ドルトムントにとって好材料なのは、すでに昨年ヌワネリ獲得に動いていたことだ。当時、ボルシアは完全移籍での加入をまとめようとしており、Skyによればヌワネリ自身もドルトムント移籍を望んでいたという。ただ、移籍金交渉ではブンデスリーガのクラブとロンドンのクラブが合意に至らなかった。

ヌワネリとの交渉は、2025年にすでに一度接触があったため、今回の方が進めやすくなる可能性がある。BVBは他の選択肢もリストアップしているが、Skyによればジェイドン・サンチョは大きな候補ではないという。かつてのドルトムント戦士で、マンチェスター・ユナイテッドとの契約満了後もなお新天地が決まっていない同選手の再復帰については、コンスタンテリアスのショックの後にすぐさま憶測が広がっていた。

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ヌワネリは、ドイツの昨季2位クラブがつい最近PAOKサロニキから移籍金2600万ユーロで獲得したこのギリシャ人と似たタイプの選手だ。BVBでの最初の公式戦2試合、バイエルン戦（スーパーカップ、1-2）とハンブルガーSV戦（ブンデスリーガ、2-0）では、コンスタンテリアスはいきなり大きなインパクトを残した。ただ、HSV戦で前十字じん帯断裂を負い、そのため数カ月の離脱を強いられる。移籍市場でもう一度対応するための時間は限られている。というのも、ドイツの夏の移籍市場は火曜日（9月1日）20時に閉まるからだ。

BVBはアーセナルFCのイーサン・ヌワネリを獲得するのか？

一方で、ヌワネリに関してはアーセナルが19歳の同選手を再びレンタルに出すより、むしろ売却したいとみられている点が問題になり得る。昨季後半、ヌワネリはレンタルでオリンピック・マルセイユでプレーし、フランスのクラブでは11試合に出場して2ゴール1アシストを記録した。とはいえ、このレンタル移籍全体としてはやや期待外れに終わり、昨季終盤の数週間はマルセイユでほとんどプレーしていなかった。

ロンドン生まれのヌワネリは、かつてアーセナルで超逸材と見なされており、2022年9月には15歳でプレミアリーグデビューを果たした。ただ、イングランドU-21代表の同選手は、グナーズでまだ決定的なブレイクを果たせてはいない。それでも、その計り知れないポテンシャルはたびたび示してきた。2030年まで契約を残すアーセナルでは、これまで公式戦51試合に出場し、10ゴールを記録している。