15人目の監督が辞任…ワールドカップは犠牲者を出し続けている

ベルギー人のヒューゴ・ブルース氏（74歳）は、南アフリカ代表監督を退任し、トップチームでの監督業からの引退を発表した。同氏は「バファナ・バファナ」を史上初めてワールドカップのベスト32に進出させたが、2026年大会開催中に辞任した15人目の監督となった。

南アフリカはノックアウトステージでカナダに敗れ、大会を去った。この結果、74歳79日でノックアウトステージに進んだ最年長監督として歴史に名を刻んだブルース氏の5年にわたる同代表監督としてのキャリアも幕を閉じた。

ブルースはヘッドコーチ業からの引退を表明したが、アシスタントコーチや技術顧問、スカウトとしてサッカー界に残る可能性は残している。

これにより、大会中に離任した監督は48チーム中15人となり、全体の約3分の1に達した。

退任した監督にはハビエル・アギレ（メキシコ）、ロベルト・マルティネス（ポルトガル）、ユリアン・ナゲルスマン（ドイツ）、 ロナルド・クーマン（オランダ）、ズラトコ・ダリッチ（クロアチア）、マルセロ・ビエルサ（ウルグアイ）、エルヴェ・レナール（チュニジア）など、名将の離職が相次ぎ、大会を取り巻く大きなプレッシャーと期待を示している。