「15のタイトルを獲得」…レアル・マドリード、スター選手と合意の上で契約を解除

報道によると、レアル・マドリードは本日水曜日、所属選手1人と今夏に合意で契約を解除することで合意した。

フロレンティーノ・ペレス会長の再選やジョゼ・モウリーニョ監督の復帰など、クラブには大きな変化が起きており、多くの選手の去就が不透明だ。

ジョゼ・モウリーニョ監督の就任でダニー・セバージョスの立場はさらに厳しくなり、来季の構想外と報じられている。

スポーツ紙『AS』によると、クラブと選手はすでに合意に達しており、今夏で契約を終了する見込みだ。

モウリーニョは彼を起用せず、クラブに円満な退団を要請。セバージョスも最終年を放棄し、新天地を探す意向だ。

契約は2027年までだったが、今夏で終了する。

長年復帰を望んできた古巣ベティスは、この機会を注視。交渉はようやく前進している。

セバージョスは古巣復帰を強く希望。数週間前、アヤックス移籍が濃厚ながら翻意した。ベティス有利と見たからだ。

まもなくフリーエージェントとなるため、移籍金や年俸の負担が軽減され、ベティスはついにこの移籍を成立させられる見込みだ。

ベティスは4～5年の契約を提示し、セバイオスはマドリードで失った年俸の一部を取り戻す見込みだ。

セバージョスは2017年、レアル・ベティスからレアル・マドリードへ移籍。その直前にU-21欧州選手権MVPに選ばれ、スペインで最も注目される若手だった。

レアル・マドリードでは公式戦215試合に出場し、UEFAチャンピオンズリーグ3回（2018、2022、2024年）、 ラ・リーガ2回（2022、2024）、コパ・デル・レイ1回（2023）、クラブW杯3回（2017、2018、2022）、インターコンチネンタルカップ1回（2024）、 UEFAスーパーカップ2回（2022、2024）、スペイン・スーパーカップ3回（2018、2022、2024）を加え、過去10年でクラブ最多タイのタイトル数を誇るスペイン人選手となった。

それでもベルナベウでの地位は安定せず、出場機会を求めて2019～2021年アーセナルへレンタル移籍。プレミアリーグで経験を積み、より完成された選手として復帰した。 しかし、カシミーロ、クロース、モドリッチという強力な中盤トリオを擁するチームでは、チャンスを掴んでも先発の座を確保できず、苦戦を強いられた。