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14歳でプロサッカー選手に。ティメオ・ハニュルウィマナ・フェレイラ・クルスは、リーグ・アンとフランスサッカー界のあらゆる記録を塗り替えるかもしれない。フランスとポルトガルにルーツを持つ少年は、周囲を驚かせる勢いで成長している。所属するレンヌは、早くもトップチームでプレーできる契約を提示するほどだ。何より、欧州各地のビッグクラブによる獲得競争を退けたい考えだ。

2012年4月5日生まれのティメオは、本来ならU-15でプレーする年齢だ。しかしレンヌはすでに彼を引き上げ、練習ではU-19に参加させている。試合に出場するのはU-17で、そこで高度なプレーとまれな技術を披露してきた。その活躍と将来性は欧州各地でも見過ごされず、スペインの複数クラブが関心を示している。

レンヌは、あらゆるリスクを避けて彼を確保するため、動き出した。2025年10月にセミプロ契約を結び、その契約はティメオ・ハニュルウィマナ・フェレイラ・クルスが義務教育を終える2027年7月1日から有効となる。その翌日から、レンヌは彼と初のプロ契約を結べるようになり、15歳3カ月未満のリーグ・アン史上最年少選手にできる。

前述の通り、彼を獲得候補に挙げるクラブは多い。その一つがバルセロナで、14歳の少年の家庭事情も追い風になるかもしれない。Rmcによると、父親がスペインで仕事を見つけたという。息子の移籍も容易になる事情で、2001年に当時13歳だったリオネル・メッシが家族とともにカタルーニャへ渡ったケースと少し似ている。

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ただ、多くの噂があるなかでも、選手本人と関係者は、移籍するよりもレンヌに残ることを望んでいると説明している。ブルターニュ地方のクラブは若い才能の育成に長けており、ウスマン・デンベレ、エドゥアルド・カマヴィンガ、デジレ・ドゥエらを輩出してきた。

フランスとポルトガルの国籍を持つこの14歳は、攻撃的MFとしてプレーし、リオネル・メッシになぞらえる声も多い。アルゼンチン人選手とは、用具スポンサーも同じだ。幼い頃からアディダスと、同年代の選手ではめったに見られない金額の大型契約を結んでいる。

ティメオ・ハニュルウィマナ・フェレイラ・クルスには、すべてが一気に訪れている。早ければ来年にもトップチーム入りする見込みだ。バルセロナとマンチェスター・シティは、今はそれを受け入れるしかないだろう。だが、上のカテゴリーでも非凡な活躍を続ければ、さらに魅力的なオファーが次々と届くはずだ。