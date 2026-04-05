ここ数時間で出回っている報道が、スポーツ界で大きな議論を巻き起こしている。 その報道によると、インター・マイアミのオーナーの一人であるデビッド・ベッカムが、サウジアラビアのアル・ナセルを率いるポルトガルのレジェンド、クリスティアーノ・ロナウドとの契約交渉に乗り出したとされ、アメリカン・リーグで宿敵リオネル・メッシと共演する布石となる可能性があるという。

この論争は、移籍市場ニュースの専門家として知られる著名ジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ氏の発言とされるものが広まったことでさらに激化した。それによると、ベッカムは2025年にロナウドを獲得するために14億ユーロという巨額を提示したという。 しかし、ポルトガル人選手はサウジ・プロリーグでのプレーを優先し、アル・ナセルとの契約を更新する前にこのオファーを断ったという。

モロッコとセネガルの危機を経て…アフリカは永遠に変わる

アルベロア、レアル・マドリードのスター選手をめぐり窮地に

動画…ライアン・シャルキ、リヴァプール戦で奇妙なプレーが物議を醸す

しかし、これらの主張の真偽を確認したところ、全く異なる驚きの事実が明らかになった。ロマーノの公式認証アカウントにはこうした発言の痕跡は一切見当たらず、またベッカムからも、新たな移籍やこの種の交渉に関する最近の発言は一切出されていない。

さらに詳しく調べたところ、これらの主張の出所は「X」プラットフォーム上のアカウントであることが判明した。そのアカウントはファブリツィオ・ロマーノと似た名前を持ち、彼の写真を使用しているが、実際には不正確なニュースを繰り返し投稿するパロディアカウントであり、これが根拠のない噂を広く拡散させる結果となった。

フリー移籍…レアル・マドリードとバルセロナの2選手がゴールデンラインナップのトップに

動画｜アブ・トレイカ、サラーの退団について衝撃の事実を明かす…クロップを例に挙げる

惨事の後…イタリア代表監督に意外な人物が浮上

一方、マンチェスター・ユナイテッドの元スター選手であるデビッド・ベッカムは、インター・マイアミの新スタジアム「Nuスタジアム」の開場式に奔走していた。同スタジアムでは日曜日の未明、チームが初戦を迎え、オースティンFCと2-2の引き分けに終わった。

この試合では、10分にリオネル・メッシが早い時間帯にヘディングで先制ゴールを決めるという注目すべき瞬間があったが、その後アウェイチームが巻き返し、82分にルイス・スアレスが同点ゴールを決め、メジャーリーグサッカー（MLS）王者としての新スタジアムでの公式戦初戦で、チームに勝ち点1をもたらした。

コマン、2026年W杯を前に早々の衝撃

コンテ、イタリア代表監督就任について改めて見解を表明

動画｜75メートル先から…GKが信じられないゴールで観客を驚かせる