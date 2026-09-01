スペインのカルロス・アルカラスがテニスの舞台に力強く帰ってきた。全米オープン1回戦でロシアのローマン・サフィウリンを6－4、6－4、6－4のストレートで下す説得力ある勝利を収め、長期の負傷離脱を経て競技への準備が整っていることを証明した。

アルカラスにとってこれは139日ぶりのシングルスの試合となった。昨年4月から手首の負傷でコートを離れており、その実力やビッグトーナメントの雰囲気に早期復帰できるかについて注目が集まっていた。

試合を通してこのスペイン人選手は好調ぶりを見せ、最大の武器の一つである強烈なフォアハンドを生かして20本を超える決定的なショットを決めた。さらに、重要な場面ではロシア人の相手のサービスをブレークするチャンスをものにすることに成功した。

アルカラスは第7ゲームで強烈なフォアハンドによりサフィウリンのサービスをブレークし、その後の重要な局面で自らのサービスを守り抜いて優位に立ち、第1セットを6－4で制した。

第2セットでは、アルカラスは自身のサービスを落として始まったものの、すぐさま第3ゲームで相手のサービスをブレークして反撃。第7ゲームで再びラインぎりぎりの正確なショットで上回り、同じスコアでセットを奪った。

第3セットでもこのスペイン人選手は攻撃力を生かして支配し、強烈なフォアハンドでサフィウリンのサービスをブレークすることに成功。そのリードを守り抜き、ストレートで試合を締めくくった。

アルカラスは試合後、こう語った。「この5か月間は自分にとって本当に厳しいものだった。試合も、ファンも、エネルギーも恋しかった。競い合うことが恋しかったし、すべてが恋しかった」

アルカラスは先週、セリーナ・ウィリアムズと組んで混合ダブルスに出場することで、この大会に向けた短い準備を行っていた。その後シングルスの舞台に戻り、ビッグトーナメントへの復帰を歓迎するアーサー・アッシュ・スタジアムのファンから盛大な出迎えを受けた。

アルカラスは試合中にいくらかの不安を感じたことを認め、こう述べた。「試合中には少し不安があった。嘘はつかない。すべてを忘れようとしたし、楽しもうとした」

この勝利により、アルカラスは大会2回戦進出を決めた。そこではポルトガルのジャイメ・ファリアと対戦し、長期離脱を経てどこまで実力を取り戻したかを問う新たな試金石に臨むことになる。