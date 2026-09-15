コロンビア代表の司令塔ハメス・ロドリゲスが火曜日、母国代表「ロス・カフェテロス」での国際試合からの引退を正式に発表した。35歳の同選手は、10年以上にわたる輝かしい旅路に幕を下ろした。

その旅路の中でハメスは歴史に残る不朽の足跡を刻んだ。その最たるものが、ブラジルで開催された2014年ワールドカップでの卓越したプレーだった。こうして元レアル・マドリードのスターは、自身のサッカー人生における栄光の一章を閉じ、長年にわたる献身の末、大きな誇りを胸に国際舞台を去ることとなった。

ロドリゲスはソーシャルメディアの公式アカウントを通じ、この最終的な決断を記すべく、コロンビアのファンへ感動的な別れのメッセージを送った。そこにはこう綴られていた。「その時が来た。すべての試合、すべての喜び、すべての涙、そして共に分かち合ったすべての夢に感謝する。コロンビア代表を代表することは、私の人生における最大の名誉の一つだった。ありがとう、コロンビア。そして、永遠に」

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ハメスはコロンビア代表として131試合に出場し、31ゴールを挙げ、43アシストを記録した。ワールドカップには2014年、2018年、2026年の3大会に出場し、その中で6ゴール4アシストを記録している。

ブラジルで開催された2014年ワールドカップでは得点王に輝き、決勝トーナメント1回戦でウルグアイのゴールネットを揺らしたゴールで大会最優秀ゴール賞を獲得。母国代表を準々決勝へと導いたが、開催国の前に敗退した。

コパ・アメリカでもその足跡を残し、2024年大会ではコロンビアを決勝へと導き、2016年大会では3位に入った。全体としてコパ・アメリカでは14試合に出場し、1ゴール8アシストを記録している。