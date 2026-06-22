「13回のバロンドールに値した」…メッシは不当な扱いを受けたのか？

サウジアラビア代表の元スター、アブドゥ・アティフは、アルゼンチンのリオネル・メッシが獲得した個人賞を巡る議論に再び火をつけた。彼は「タンゴのキャプテン」がキャリアを通じて受賞したバロンドールよりも、はるかに多くの受賞に値していたと主張した。

この発言は、オーストリア戦で2得点を挙げたメッシがアルゼンチンを2－0で勝利に導き、2026年W杯ベスト32進出を決めた直後にあった。同試合でメッシは通算18得点とし、ミロスラフ・クローゼ（ドイツ）を抜いてW杯歴代得点王に立った。

アティフはアル・アラビーヤで「メッシの時代に生きられるのは神の恵みだ」と前置き、「なぜバロンドールは8回しかないのか。12～13回取ってもおかしくない」と語り、波紋を呼んだ。

その数字は疑問を投げかける。

アティフの言葉は、メッシが20年以上にわたり得点・アシスト・タイトルで数々の記録を打ち立ててきたことを踏まえ、バロンドールにふさわしい回数について長年の議論を再燃させた。

ファンの中には、バルセロナやアルゼンチン代表で圧倒的な活躍を見せながら受賞を逃した年を再評価すべきだと主張する声もある。

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メッシに次ぐのは宿敵レアル・マドリードの得点王クリスティアーノ・ロナウドで5回受賞。2008～2018年は両者の争いが激化したが、その後はアルゼンチン星が王座を固めた。

マラドーナ率いるアルゼンチン代表で出場した2010年W杯では、優勝を逃した。

また、アティフは故ディエゴ・マラドーナが2010年W杯でメッシのチャンスを奪ったとも指摘した。

マラドーナが代表監督に就任した際、過大なプレッシャーを与えたと指摘。戦術も合わず、大会はメッシにとって大きな機会損失だったという。

メッシは2026年W杯でも記録を更新し続けているが、いまだに「8度のバロンドールで十分なのか」「歴史が本来の評価をすべて与えているのか」という議論が残っている。