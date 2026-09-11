このDFは古巣ウニオン・ベルリン戦で3-1（前半1-0）の勝利に貢献し、1203日ぶりとなるシャルケのブンデスリーガでの“ロイヤルブルー”初ゴールで、愛するクラブを救った。バイエルン・ミュンヘンと0-0で引き分けた試合から約1週間、ゲルゼンキルヒェンのクラブは再び大きな結果を残した。

ゴセンスは25分、シーズン開幕から2試合連続でシャルケに得点がなかった中、アウェーまで駆けつけたサポーターを熱狂させた。24キャップの元ドイツ代表は、ウニオンの「ヴァルトザイテ」前での歓喜のパフォーマンスは控えた。さらにアディル・アウシシュが46分（ビデオ判定の末）、マクシミリアン・ヴェーバーが90＋13分に得点。ティム・スカルケは90＋6分に一時1-2となるゴールを決めた。

それまでのシャルケの直近のブンデスリーガでの得点は、2023年5月27日のRBライプツィヒ戦での2-4の敗戦で、マルチン・カミンスキとヴィリ・オルバンのオウンゴールによって生まれていた。これ以前の同リーグでの直近の勝利は同年5月5日で、降格したシーズンにシャルケはFSVマインツ05に3-2で勝っていた。

復帰後初のブンデスリーガ勝利：ゴセンスがシャルケを救う

一方のウニオンは、マウロ・ルストリネッリ監督の下でなおも結果を待たなければならない。リーグ3試合目で喫した2敗目は、タイミングの悪い痛手にもなった。来週、ウニオンは金曜日（20時30分）にバイエルン・ミュンヘンの本拠地に乗り込む。

そのレコードマイスター相手に、シャルケは前節で自信を深めていた。「バイエルン相手に勝ち点1を取ると、ドイツのサッカー界で考えていた人はほとんどいなかった」と、ミロン・ムスリッチ監督は説明していた。ただ、ベルリンでの試合は「はるかに縦に速く、はるかにダイレクトで、はるかにフィジカルなものになる」とも語っていた。

その中でムスリッチ監督は、股関節の負傷から先発に復帰した主将ケナン・カラマンを起用することができた。また、2023年にベルリンのユニフォームでブンデスリーガデビューを果たしていたロビン・ゴセンスも、再び先発の機会を得た。

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主審ティモ・ゲラッハが交代を余儀なくされる

立ち上がりの時間帯はウニオンが主導権を握ったが、アウェーのシャルケも徐々に試合に入っていった。まずシャルケに最初の好機をもたらしたのはカラマンだった。32歳のFWはペナルティーエリア手前からシュートを放ったが、わずかにクロスバーの上へ外れた（10分）。その直後にはアウシシュがウニオンの守護神フレデリク・ロノウに阻まれたが（20分）、直後にゴセンスがきっちり決め、ほとんど申し訳なさそうに両腕を上げた。

アウシシュは2-0の絶好機を逃した。攻撃的MFは単独でロノウに向かったが、GKがボールにわずかに触れ、トム・ローテがゴールライン手前でクリアした（34分）。それでも後半、アウシシュは自らのチャンスをものにした。試合はその後もしばらく激しい攻防が続き、ロノウと、その相手であるロリス・カリウスもゴール前でより多くの対応を迫られた。

ひと息つく時間をもたらしたのは主審ティモ・ゲラッハだった。60分、負傷のため治療を受けることになり、第4審のヤルノ・ヴィーネフェルトが約9分の中断後に引き継いだことで、思いがけずブンデスリーガデビューを果たした。終盤はウニオンが絶え間なく押し込み、12分間のアディショナルタイムにはスカルケが再び希望をもたらした。