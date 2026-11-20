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不安を払拭した。テニス界のスター、カルロス・アルカラスがATPファイナルズで印象的なプレーを披露し、太ももの負傷をめぐる懸念を一掃した。

グランドスラムで7度の優勝を誇るスペイン出身のアルカラスは、イタリアのフラビオ・コボッリとのグループリーグ第3戦も6-4、6-1で制し、身体の状態は万全に見えた。

トリノでの初優勝を目指すアルカラスに、障害はなさそうだ。これで、ドイツのトップスター、アレクサンダー・ズベレフにとって最大のライバルであり続けている。

アルカラスは木曜日にMRI検査を受けた左太ももに黒いサポーターを巻いていた。動きは良く、自身のサービスゲームでは相手に付け入る隙を与えなかった。可能な場面ではラリーを短く終わらせ、見事なウィナーを29本放った。

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アルカラスにとっては12連勝となった。ロシアのダニール・メドベージェフとのグループリーグ第2戦後に軽い懸念が生じていたが、前日には医療チームから大会続行の許可を得ていた。

Getty Images

グループリーグを3戦全勝で終えたアルカラスは、土曜日の準決勝で米国のベン・シェルトンと対戦する。決勝では、世界ランキング1位のズベレフとの注目の一戦が実現する可能性がある。

競技面では、アルカラスは絶好調だ。23歳のアルカラスはウィーンとパリでの大会優勝を経て、大きな自信を持ってトリノに乗り込んだ。優勝すれば、1976年のマヌエル・オランテス、1998年のアレックス・コレチャに続き、非公式の世界王者に輝く3人目のスペイン人となる。