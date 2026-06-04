12年ぶりオランダ人サッカー選手妻が『プレイボーイ』に登場：「自分ではそう思わないけど」

ナタリー・デン・デッカー（36）は、2014年以来初めて『プレイボーイ』の表紙を飾ったオランダ人サッカー選手の妻となった。フォルトゥナ・シッタールのGKニック・マースマン（35）のパートナーである彼女は、この夏発行されるワールドカップ特別号の表紙を飾っている。

同誌はW杯を控え、元選手へのインタビューも掲載する。

これは2014年のメリサ・シャウフェリ以来、サッカー選手の妻として同誌に登場する初めてのケースとなる。シャウフェリは元選手アンディ・ファン・デル・メイデのパートナーだ。

彼女はモデルで、元ミス・オランダでもある。2020年には「最も美しいサッカー選手の妻」に選ばれ、その1年後、アムステルダム出身の彼女は当時インテル・マイアミに所属していたマースマンと結婚した。

『デ・テレグラーフ』のインタビューでは、「サッカー選手の妻」という呼び名を必ずしも褒め言葉とは捉えていないと語った。「その言葉が使われる理由は分かるわ。でも、私は自分をそうは見ていないの」

「私には野心もキャリアもあるし、母親としての顔もあります。ニックのキャリアは私たちの生活で大きな部分を占めていますが、私は夫を誇りに思いながらも、自分自身の道も歩んでいます」と語った。

周囲の目は気にしない。「サッカー界は良い意味でも悪い意味でも互いに注目し合う世界。すべての『サッカー妻』が互いを貶めず、自分らしい選択ができますように。ニックがフェイエノールトにいた頃の『サッカー妻』たちとは今もよく連絡を取っています」と語った。