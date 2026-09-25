マンチェスター・シティは、プレミアリーグの財務規則違反に関する115件の告発のうち114件で有罪とされたとの報道に対して公式に反論し、手続きは依然として継続中であり、本件における複数の重要な事項がまだ決着していないと強調した。

マンチェスター・シティの広報担当者は、英国メディアの報道によると、次のように述べた。「プレミアリーグの手続きは依然として進行中であり、未解決かつ完全な機密保持の対象となっている重要な側面が存在している」。そして、クラブの立場は2023年2月に発表した声明と依然として一致していると指摘した。

クラブは、プレミアリーグの理事会および執行部が、いかなる外部からの影響も受けることなく、独立し、公正かつ公平な規制機関としての役割を果たすことを前提として、過去8年間にわたり本件に関する手続きに従ってきたと説明した。

マンチェスター・シティの公式な反論は、本件を審理する独立委員会が、プレミアリーグの財務規則違反の疑いに関して同クラブに向けられた告発の大半について有罪との結論に達したと報じられた後に出されたものである。

本件に伴う可能性のある処分は現時点でまだ確定しておらず、マンチェスター・シティは手続きが終わっておらず、本件の根本的な側面が依然として審理中であると強調している。これは、クラブに対する最終的な立場がまだ決着していないことを意味する。