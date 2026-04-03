2026年ワールドカップのチケット価格が異常なほど高騰し、国際サッカー連盟（FIFA）への批判が一段と強まっている。

第4段階にして最終となる販売が始まると、決勝戦の最も高額なチケットは約1万1,000ドルに達したと、英紙「デイリー・メール」が報じた。

この段階は「直前販売」に相当し、抽選なしで誰でも購入可能となっている。FIFAは公式声明で、販売は「先着順」で行われ、大会終了まで継続すると説明。チケットは段階的に追加され、場合によっては当日開催の試合のチケットが販売されることもあるという。

しかし、価格はすでに高いと見られていたにもかかわらず、ファンは決勝チケットのさらなる値上げに驚かされた。価格は10,990ドル（9,526ユーロ）に達した。

これは、9月に実施された第1段階（ビザカード保有者向けで抽選制）の販売と比べて38％の上昇となる。当時のチケット最高価格は6,730ドル（5,738ユーロ）だった。

内訳としては、カテゴリー2のチケットは32％上昇して7,380ドル（6,397ユーロ）に、カテゴリー3は5,785ドル（5,014ユーロ）となり、38％の増加となった。

比較すると、2022年ワールドカップ決勝（フランス対アルゼンチン）の最も高額なチケットは約1,604ドル（1,390ユーロ）にとどまっていた。

技術的な不具合と批判

英メディアによれば、この販売段階の開始時には技術的な不具合が発生し、購入者が誤ったページへ誘導されたという。

サイトに最初にアクセスしたファンの一部は待機列に入れられ、そのまま一般販売の窓口ではなく、特別なアクセスコードを必要とする各代表の公式サポーターグループ向けセクションへ案内された。

この値上げや技術的問題が、ファンの怒りを和らげることは期待しにくい。FIFAはすでに高額な価格設定をめぐって批判の的となっており、米国・カナダ・メキシコに開催地を与える際に示された約束に反すると見なされてきたためだ。

一方でFIFAは、これらの価格は「膨大な」需要を反映しているとして擁護しており、ジャンニ・インファンティーノ会長がそのように述べたとされる。

全体として、同大会のチケットは約700万枚が発売され、販売プロセスの最初の3段階で、すでに300万枚以上が販売されている。

2026年ワールドカップ出場国の顔ぶれが出そろった。大会は48チーム参加として初めて開催され、開催国はアメリカ合衆国、カナダ、メキシコの3か国となる。

大会は来年6月11日から7月19日までの期間に開催される予定だ。

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