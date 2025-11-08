このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logo湘南ベルマーレ
Lemon Gas Stadium Hiratsuka
team-logoアルビレックス新潟
GOAL

【11月8日】湘南ベルマーレvsアルビレックス新潟の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第36節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第36節、湘南ベルマーレ対アルビレックス新潟のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月8日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第36節で、湘南ベルマーレとアルビレックス新潟が対戦する。

本記事では、湘南ベルマーレvsアルビレックス新潟の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

湘南ベルマーレvsアルビレックス新潟｜試合日程・キックオフ時間

湘南ベルマーレvsアルビレックス新潟は、11月8日(土)に湘南ベルマーレのホーム、レモンガススタジアム平塚で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第36節
  • 日時：2025年11月8日(土) 15:00キックオフ
  • 対戦：湘南ベルマーレ vs アルビレックス新潟
  • 会場：レモンガススタジアム平塚

湘南ベルマーレvsアルビレックス新潟｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第36節の湘南ベルマーレvsアルビレックス新潟は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

湘南ベルマーレvsアルビレックス新潟のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

湘南ベルマーレvsアルビレックス新潟 チーム情報

湘南ベルマーレ vs アルビレックス新潟 スタメン

湘南ベルマーレHome team crest

3-1-4-2

フォーメーション

4-4-2

Home team crestANI
31
真田幸太
32
松村晟怜
4
舘幸希
66
松本大弥
47
中野伸哉
13
平岡大陽
7
小野瀬康介
28
太田修介
14
茨田陽生
10
鈴木章斗
72
二田理央
21
田代琉我
5
舞行龍ジェームズ
25
藤原奏哉
2
ジェイソン・ゲリア
31
堀米悠斗
41
長谷川元希
28
島村拓弥
7
谷口海斗
8
白井永地
33
高木善朗
30
奥村仁

4-4-2

ANIAway team crest

SHO
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 山口智

ANI
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 入江徹

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SHO
-直近成績

ゴールを許す
2/6
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

ANI
-直近成績

ゴールを許す
5/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

SHO

直近の 5 試合

ANI

1

Win

2

引分け

2

勝利

8

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

順位表

0