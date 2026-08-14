チェルシーの元チームドクター、エバ・カルネイロが、ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョと元同クラブ主将ジョン・テリーを非難した。両者が、11年前にカルネイロのロンドンのクラブ退団につながった物議を醸した騒動を蒸し返したことを受けたものだ。

モウリーニョとテリーは、動画配信サービス「ネットフリックス」で公開された新たなドキュメンタリー『モウリーニョ』のなかでこの一件に触れていた。元チェルシー指揮官は、2015年8月のスウォンジー・シティ戦（2－2の引き分けに終わった試合）で、カルネイロと理学療法士のジョン・ファーンがエデン・アザールの治療のためにピッチに入ったのは誤りだったと主張していた。

カルネイロは、ドキュメンタリーで語られた内容に対し、自身の「X」のアカウントを通じてこう反応した。「11年が経ったいま、また最悪の瞬間をよみがえらせることになった。せめて彼らがその見返りに多少の金でも稼いだのならいいのだけど」

さらにこの女性ドクターは、モウリーニョの出来事に関する説明を支持し、チェルシーの選手と医療スタッフのあいだには「非常に深刻な」ケガでない限りピッチに入らないという了解があったと主張したテリーに対しても、痛烈な批判を向けた。

カルネイロはESPNが伝えたところによると、こう書いている。「私たちは職業上、そして医療法上の規則と行動規範に縛られている。ジョン・テリーはこの競技のルールを学んだほうがいいし、そのほうが彼のためにもなる。もうずいぶん時間が経ったよ、友よ」

カルネイロはまた、英国スポーツ・運動医学会が出した声明も投稿した。それによると、医療スタッフは、主審がそれを求めた時点でピッチに下りて選手の状態を評価する「全面的な責任と義務」を負う、とされている。

彼女は別の投稿でこう付け加えた。「話はいたって単純。主審のマイケル・オリバーが2度、私たちに入るよう促し、選手のエデン・アザール本人が医療的なケアを求めた。そのうえで私たちはタッチライン上から彼と目視で連絡を取り、彼は医療的なケアが必要だと2度確認した。その瞬間、プロのドクターとして私の手は縛られているのだ」

この出来事の詳細は、プレミアリーグ2015－2016シーズンのチェルシー開幕戦の終盤にさかのぼる。当時、GKティボ・クルトワはすでに退場処分を受けていた。そしてカルネイロとファーンがアザールの治療のために入ったとき、規則により、このベルギー人スターは一時的にピッチの外に出なければならず、その結果チェルシーは短時間ながら9人で戦うことになった。

この行為は当時、モウリーニョを激怒させ、彼は試合後、カルネイロとファーンを「軽率で世間知らず」であり、「サッカーという競技を理解していない」と評した。

モウリーニョはドキュメンタリーのなかでこの一件について語り、こう述べた。「私は医者ではないが、選手がケガをしているのかそうでないのかは、私の目でわかる。エデンがケガをしていないことは分かっていた。それなのにドクターたちがピッチに下りて、チームを9人にしてしまったのだ」

モウリーニョは続けた。「私にとっては、ドクターが女性であろうと男性であろうと関係ない。だから、いつものように、私は不満を感じたときの自分の言葉遣いをした。緊張が非常に高まる場面では口にしてしまう言葉というものがある。そして普通、サッカーの素養やこの競技の遺伝子を持っている人間なら、そういうことは一瞬で乗り越えるものだ。だがこのケースでは、状況が違った」

一方、当時チェルシーの主将だったテリーは、モウリーニョがクラブの医療スタッフに課していた期待についての見解を支持し、こう語った。「医療面について、ジョゼは、非常に深刻なケガでない限り、彼らはピッチに入らない、と言っていた。それが私たち選手のあいだ、そして医療スタッフとのあいだで共有されていた考え方で、みんながそれを受け入れていた。もちろんあれは決定的な瞬間で、彼（モウリーニョ）はそのために多くの批判を浴びた」

スウォンジー戦のあと、カルネイロとファーンはトップチームの任務から外され、カルネイロは翌月にチェルシーを去った。その後、彼女は不当解雇を理由にクラブに対する法的手続きを開始し、あわせてモウリーニョに対しても別個の訴訟を起こした。

チェルシーとカルネイロは、訴訟が労働審判所に持ち込まれたのち、2016年6月に和解に至り、クラブはカルネイロに正式な謝罪を行った。一方、モウリーニョは公の場で一切の謝罪をしなかった。

なお、イングランドサッカー協会は2015年9月、この騒動の際にカルネイロに対して差別的な言葉を向けたという疑いについて、モウリーニョを無罪とした。そのポルトガル人指揮官は、リーグ王座防衛の道のりでチームが不振のスタートを切ったことを受け、その約3か月後にチェルシーの監督を解任された。