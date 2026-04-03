11人負傷…アルテタ監督がアーセナルの操作疑惑に反論

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、国際代表ウィーク中に11人の選手が各国代表の合宿から離脱し、ガナーズに早期復帰したことをめぐり、クラブが不正に操作しているとの आरोपに反論した。

先月、プレミアリーグ20クラブから計228人の選手がW杯予選および親善試合で各国代表に招集されたが、そのうち23人が辞退し、ほぼ半数がアーセナルの選手だった。

これにより、チームが負傷危機に陥っているのではないか、あるいは代表での追加試合を避けてクラブに戻るために選手が負傷を偽っているのではないかといった憶測が広がったが、アルテタは各選手の医療状況は代表側に完全に説明していると強調した。

アルテタは金曜日の記者会見で、「私たちはほとんどの代表チームと非常に良い関係とコミュニケーションを築いています。もちろん（イングランド代表監督の）トーマス・トゥヘルともです」と語った。

さらに「私たちは常に非常に協力的でした。各選手の医療状況を明確にすることに関しては、私たちは常に正直です。明確な医療判断が下され、最終決定が何であるかも明らかでした」と付け加えた。

スペイン人指揮官は、選手たちは代表でプレーすることを「切望している」とし、「代表でプレーできる準備が整い、出場可能であるなら、プレーすべきだ」と述べた。

アルテタは続けて、「これだけ多くの選手が各国代表にいることを私たちは大変誇りに思っています。選手たちは自国を代表することに非常に意欲的で、私もそれが彼らにとってどれほど重要かを理解しています。私たちは全面的に支援しており、可能な限りそうしています」と語った。

相次ぐ負傷

今月初めに行われたリーグカップ決勝でマンチェスター・シティに敗れた後、DFウィリアム・サリバは足首の負傷によりフランス代表に合流しないと明かした。

また、守備の同僚ガブリエウ・マガリャンイスも膝の問題でブラジル代表メンバーから外れた。

その後、イングランド人FWエベレチ・エゼ（脚の負傷）、ノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴール（膝の負傷）、オランダ代表DFユリエン・ティンバー（内転筋の負傷）も加わった。彼らはいずれも負傷によりカップ決勝を欠場していた。さらに、ベルギー代表FWレアンドロ・トロサール（股関節の負傷）も離脱した。

選手たちが各代表チームに合流した後、アーセナルからさらに5選手が離脱した。イングランド代表のデクラン・ライス（軽傷）、ブカヨ・サカ（軽傷）、ノニ・マドゥエケ（ウルグアイ戦で膝を負傷）の3人に加え、スペイン人のマルティン・スビメンディ（膝の負傷）とエクアドル人のピエロ・インカピエ（負傷内容は非公表）である。

プレミアリーグ首位のアーセナルは、明日土曜日に行われるFAカップ準々決勝で、現在好調のチャンピオンシップ（2部）所属サウサンプトンと対戦する。

アルテタ監督は、エゼが負傷により欠場すると認めた一方で、ウーデゴールとティンバーは復帰する可能性があるとした。また、マドゥエケの負傷は当初の予想ほど深刻ではないものの、出場は依然として不透明だという。

代表から離脱した11人のうち何人が出場可能かと問われると、アルテタ監督は「それは皆さんが自分の目で見ることになるでしょう。推測は皆さんに任せますし、その後で判断してください」と答えた。

最後に「今の私たちは、あらゆるタイトルを勝ち取るために可能な限り最強の布陣を組む必要がある状況だ。FAカップ制覇まであと2試合か3試合。私たちにとってこの大会がどれほど重要かは、よく分かっている」と締めくくった。