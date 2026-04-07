101日ぶりの復帰…リヴァプールのスター選手がパリ戦を前にチームを激励

リヴァプールは、明日水曜日に控えるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、パリ・サンジェルマン戦を前に朗報を受けた。火曜日に「AXA」トレーニングセンターで行われたチーム練習に、スウェーデン人FWアレクサンダー・イサクが通常通り参加したからだ。

イサク（26歳）は、昨年12月のトッテナム・ホットスパー戦で負った脚の骨折から回復し、先週ピッチに復帰した。この怪我により、彼は101日間ピッチを離れていた。

復帰したものの、アーネ・スロット監督は、先週土曜日のFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに敗れた試合のメンバーから、「イングランド史上最高額移籍選手」を外すことを選択し、フィジカルコンディションをさらに高めるために彼を「マージーサイド」に残すことを優先した。

スロット監督の采配は功を奏したようだ。イサックは、パルク・デ・プランスで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に向けた遠征メンバーに名を連ねている。 リヴァプールは、すでにジョン・レノン空港を出発し、フランスの首都パリへ向かった21人の選手リストを発表しており、スウェーデン人FWがリストのトップに名を連ねていた。

リヴァプールの遠征メンバーは以下の通りだ：

ジョメス、ファン・ダイク、コナテ、キルケス、フェルツ、ソボスライ、イサク、マカリスト、サラー、キーザ、ジョーンズ、ジャクボ、イケティケ、ママルダシュヴィリ、ロバートソン、ウッドマン、フレンポン、グラヴェンバーチ、ニョニ、ンゴモワ、ミシュール。