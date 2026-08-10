月曜夜のヨングPSVのスタメンには大きなサプライズがあった。移籍金100万ユーロの新戦力ヤレク・ガシオロフスキが、ステイン・スハールス監督率いるチームで突如先発に名を連ねている。

このセンターバックは、AZとのヨハン・クライフ・スハール戦（0-4）でフル出場していたが、先週末のエールディヴィジ開幕戦フォルトゥナ・シッタート戦（2-2）ではすでにメンバーを外れていた。

これによりガシオロフスキは、わずか1週間余りでトップチームの先発選手からリザーブチームへ降格したことになる。ピーター・ボスからの厳しいメッセージのようにも映る。

フォルトゥナ戦では、アイントホーフェン勢のセンターバックコンビをアルマンド・オビスポとライアン・フラミンゴが組んだが、内容は決して完璧ではなかった。フラミンゴは1得点を挙げたものの、その少し前にはPSVの最初の失点場面で痛恨のミスを犯していた。

それでも、ヨングPSVで先発していることを踏まえると、ガシオロフスキは早期の復帰を期待できそうにない。なお、エスミル・バイラクタレヴィッチにも出場機会があり、彼もフォルトゥナ戦では90分間ベンチに座ったままだった。

ヨングPSVは月曜夜、降格組のFCフォレンダムと対戦する。一方の彼らは降格後、ロビン・ファン・クライセン、ケイン・ファン・ウーフェレン、ギブソン・ヤー、さらにレンタル組のダーフェ・クワクマンとニック・フェルスフーレンらの退団により、戦力を大きく落としている。

ヨングPSVの先発：スモレナールス；バッシー、メリエン、ガシオロフスキ、フェアフルスト；バウアー、シディベ、ファン・デン・ベルフ、コラー；バイラクタレヴィッチ、クライト

FCフォレンダムの先発：ステウル；ペイン、クレイン、アメヴォル、ウグウ；ブカラ、ハウスマン、ニーメイヤー；ドーデマン、フェールマン、ヴォルフ