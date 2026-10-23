「100％自信がある！」マイケル・キャリック、マンチェスター・ユナイテッドでの職を守るべく衝撃のメッセージ

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マイケル・キャリック監督は金曜日の記者会見で、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちを奮い立たせようと、5分間にわたって熱弁を振るった。批判にさらされている指揮官は、週半ばのチャンピオンズリーグで屈辱的な敗戦を喫したことを受け、選手たちに謙虚さと懸命な努力を求めた。

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オールド・トラッフォードで高まる重圧

マンチェスター・ユナイテッドのキャリック監督は、屈辱的なチャンピオンズリーグでのコモ戦の1-4の敗北を受け、職を守るために奮闘している。自身の去就を巡る疑念が強まる中、45歳の指揮官は金曜日の記者会見で、チームを奮い立たせる強い言葉を発した。キャリックは質問を待たず、キャリントンでの週例の会見を、事前に用意した発言で始めた。

キャリックは現在の危機について、5分以上にわたって熱を込めて語った。現役時代にMFだった指揮官は、日曜日に控えるボーンマスとの重要なプレミアリーグの一戦を前に、即座に立て直すよう求めた。また、クラブに関わる全員が謙虚さを示し、懸命に取り組むことが急務だと強調した。

クラブの歴史が築いた基準を要求

キャリックは長い発言の中で、苦境にある選手たちに対し、ユナイテッドのレジェンドたちが築いた最高水準に立ち返らなければならないと警告した。具体的には、サー・アレックス・ファーガソン、サー・マット・バスビー、サー・ボビー・チャールトン、ライアン・ギグス、ウェイン・ルーニーといったクラブの象徴の名を挙げた。指揮官は、最近チームがアイデンティティを見失っていることについて全責任を負う一方、速やかに解決すると約束した。

『ESPN』によると、キャリックは「今日は私から始めたい。いくつか話したいことがある。重要なことだと思う」と述べた。「私の責任は、このクラブとサポーターを体現し、我々が示す姿を彼らが誇りに思えるようなチームをピッチに送り出すことだ」

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「最近のいくつかの試合では、我々はそこから離れてしまった。そのことは十分に認識しているし、間違いなく対処している。全員がそれを認識することが重要だと思う。私自身は確かに認識している。以前はできていたが、正直に言えば、少し道を見失ってしまった。そして、必ず取り戻す。取り戻せると心から確信している。このクラブを尊重し、ここで求められるものを尊重しなければならない。それは私にとって非常に重要なことだ」

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選手たちへの厳しい警告

キャリックは、ロッカールームの誰であれ、献身性を欠くことは許さないと明確にした。クラブを尊重し、そこで求められる大きな責任を理解することが、自身にとって最優先だと強調した。

クラブの他の人々も同じ強い思いを持っているかと記者に問われると、断固とした答えを返した。「ああ、そう思う。100％そう思う。もしそうでないなら、ここはその人がいるべき場所ではない」

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「その精神、一体感、結束が必要だ。それは今もあるし、これからもある。いずれにせよ、私が必ずそうする。私はただ、我々を前進させる解決策を探している。それだけのことだ」

ボーンマス戦が重要な試金石に

目の前の焦点は、日曜日にオールド・トラッフォードで行われるボーンマスとの重要なプレミアリーグの一戦に移る。説得力のある勝利を収めなければ、コーチングスタッフに高まる重圧は和らがない。