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レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長が、クラブの商業構造を変える可能性のある大規模な経済プロジェクトの実行に向けて準備を進めている。評価額およそ100億ユーロとされる新会社を設立し、クラブが最大の持ち株を保有するというもので、実施にはソシオの承認が必要となる。

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ペレス会長は先週土曜日、ソシオに向けて語り、レアル・マドリーの将来は今後もソシオだけの手に委ねられると強調した。「レアル・マドリーの運命を決めるのはソシオだけだ。これまでもずっとそうだったし、これからもそうだ」と述べ、計画している変革にもかかわらず、クラブの所有形態を堅持する姿勢を示した。

このプロジェクトの背景には、レアル・マドリーを狙う外部からの脅威に対するペレス会長の懸念がある 。それは、会長に再選されてからわずか1年半で、昨夏に前倒しの会長選挙を呼びかけた理由でもあった。

『ムンド・デポルティーボ』紙によると、計画は「レアル・マドリー・マドリディスタスS.L.」という新たな商業会社を設立し、クラブの中核となる活動と事業の運営を担わせるというものだ。レアル・マドリーは同社株式の80〜90%を保有し、外部の投資家に5〜10%の株式を割り当てる。現時点の構想では、その割合は5%に落ち着く見通しだという。

同社の初期評価によれば、投資家は5%の取得に対しておよそ5億ユーロ、10%を保有する場合は10億ユーロを投じることになる。これにより、クラブはスポーツ株式会社に転換することなく、また新会社への支配権を手放すことなく、巨額の投資を受け入れることが可能になる。

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この計画はすでにレアル・マドリーの理事会の支持を得ており、会社も正式に登記された。クラブのゼネラルディレクターで理事会メンバーでもあるホセ・アンヘル・サンチェスが同社の唯一の取締役を務め、プロジェクトが実行されれば、クラブの中核事業が同社へ移管されることになる。

ただし、ペレス会長はこのプロジェクトをソシオによる投票にかける前に、総会の承認を得る必要がある。前へ進むには過半数の支持が不可欠であり、この一歩はクラブの経済的な将来において重要な転換点となる可能性がある。

先週土曜日の会合は、この件を持ち出すのに適した場ではなかった。スペインのテニス界のレジェンド、ラファ・ナダルの理事会入りに注目が集まったためだ。ナダルは、アナス・ラグラリやホセ・アンヘル・サンチェスとともに、ペレス会長が厚い信頼を寄せる主要人物の一人に名を連ねることになった。