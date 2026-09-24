スペイン紙『AS』によると、名前の明かされていないその選手は、自身の報酬を舞台裏で支えた多くの人々に寄付したという。米国、カナダ、メキシコでの優勝に大きく貢献したトレーニングキャンプおよび大会期間中、約2カ月にわたって尽力したスタッフへの感謝の印だった。

同紙によれば、選手とコーチングスタッフに支払われた金額は、それぞれ約100万ユーロだった。 スペインには合計4400万ユーロという過去最高額のボーナスが支払われた。これは各ラウンド突破と勝利試合に対して連盟が受け取ったものだという。

『AS 』によると、その当該選手は匿名を望み、今もなおそれを希望しているという。この行為が、あくまでスタッフへの感謝を示すものにすぎないことを確実にするためだ。

スペイン代表メンバー：新たに加わったのはどの選手？

そして今回、その気高い寄付者が再びルイス・デ・ラ・フエンテのメンバーに選ばれていれば、再会となる可能性がある。スペイン代表指揮官は全体で4つの変更を加えた。ジョゼップ・マルティネス（GK、インテル）、ディーン・ハイセン（DF、レアル・マドリー）、フェルミン・ロペス（MF、バルセロナ）、ロベルト・フェルナンデス（FW、エスパニョール）が、マルコス・ジョレンテ（引退）、ガビ（選外、1試合の出場停止）、ジョアン・ガルシア（膝の負傷）、ボルハ・イグレシアス（選外）に代わってチームに入った。

この長期代表ウィークの初戦で、スペインは土曜日にネーションズリーグでイングランドと対戦する。第2戦は締めくくりとして10月6日に行われる。その間にはクロアチア（9月29日）とチェコ（10月3日）との対戦も控えている。